İçişleri Bakanlığı’nın ikinci el araçlara yönelik uyarılarının ardından sektör temsilcileri de vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Uzmanlar, şasi sorgusu yapılmadan ve piyasa değerinin çok altında sunulan araçlara temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor.

ALİ ÇELİK - İçişleri Bakanlığı son dönemde yaptığı açıklamalarla, şasi numarasıyla oynanmış, çalıntı ve ağır hasarlı araçlara yönelik operasyonlar gerçekleştirildiğini ve vatandaşların ikinci el araç alımında daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan arabam.com CEO’su Önder Oğuzhan, kullanılmış otomobil pazarında güven ve doğru bilgiye erişimin kritik rol oynadığına vurgu yaparak “İkinci el araç alımında ilk adım, ilanda yer alan bilgiler ile aracın gerçek durumunun birebir uyumlu olup olmadığını kontrol etmek olmalı. Araç markası, modeli, yılı, kilometresi ve donanım bilgilerinin mutlaka karşılaştırılması gerekiyor. Aracın geçmişine ilişkin kayıtların kontrol edilmesi büyük önem taşıyor. Şasi numarası üzerinden yapılacak hasar, kaza ve tramer sorgulamaları, aracın daha önce geçirdiği işlemler hakkında fikir veriyor. Bu kayıtlar, ilanda belirtilmeyen bilgilerin tespit edilmesine ve olası risklerin önceden görülmesine yardımcı oluyor. Ayrıca araç sahibinin kimliği, ruhsat bilgileri ve varsa vekalet durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor” dedi.

PİYASANIN ALTINDA FİYATLARA DİKKAT!

Oğuzhan, piyasa ortalamasının belirgin şekilde altında sunulan araçlara temkinli yaklaşılması gerektiğine vurgu yaparak “Bu noktada sunduğumuz arabam kaç para hizmeti, alıcı ve satıcılar için önemli bir referans oluşturuyor. Boya, değişen ve hasar durumu gibi araç özelindeki verilerin yanı sıra piyasadaki arz-talep dengesi ve yüz binlerce ilan bilgisi dikkate alınarak araçların güncel piyasa değeri hesaplanabiliyor” ifadelerini kullandı.

