İkinci el ürün alışveriş platformu sahibinden. com, KONDA Araştırma ile “İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi” araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ülke genelinde 28 ilde 2 bin 700 kişiyle yapılan araştırma, Türkiye’de neredeyse her iki kişiden birinin, bir yıl içinde ikinci el ürün almış veya satmış olduğunu ortaya koydu. Kıyafetten mobilyaya, cep telefonundan beyaz eşyaya uzanan geniş bir alanda alışveriş yapanların oranı yüzde 45’e ulaşıyor.

Veriler, ikinci elin artık yalnızca ekonomik bir seçenek değil, çevresel ve toplumsal bir tercih olarak görüldüğünü de gösteriyor. İkinci el alışveriş tek seferlik bir deneyim olmaktan çıkıp düzenli tekrarlanan alışkanlığa dönüşüyor. Her dört tüketiciden biri ayda bir ya da daha sık ikinci el ürün satın alıyor.

sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, araştırma sonuçlarının ikinci el alışverişe yönelik Türkiye’deki değişimi açık biçimde ortaya koyduğunu söyledi. İkinci el alışverişin artık toplumda yerleşik davranış hâline geldiğini vurgulayan Ertaş “Her iki kişiden birinin sürece dahil olması, döngüsel ekonomi yaklaşımının güçlü bir karşılık bulduğunu gösteriyor” dedi.

