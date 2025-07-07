Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > ÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız 

ÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız 
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de sıfır kilometre araç fiyatları Avrupa’ya göre ortalama yüzde 70’in üzerinde.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de sıfır kilometre araç fiyatları Avrupa’ya göre ortalama yüzde 70’in üzerinde. Öte yandan 0-5 yaş arası otomobillerde ise bu fark 2,5 kata kadar çıkabiliyor.

20 yaş ve üzeri otomobilleri Türkiye tüketicisi  Avrupa’ya oranla 5 kat daha pahalıya satın alıyor. Aradaki farkın vergilendirme sistemi nedeniyle ortaya çıktığına dikkat çeken LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Otomotivde uygulanan vergi sistemimiz güncelliğini yitirmiş durumda.

Gerçek piyasa şartlarına ve çevre düzenlemelerine göre uyarlanması, yerli üretici ve yatırımcılar için olumlu sinyal verecektir. Aynı zamanda Türkiye’nin araç penetrasyon oranını OECD ortalamasına yaklaştırır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Peugeot 3008’den şarjlı hibrit sürpriziAslana infaz! Ormanların kralı kaçtı, bir kişiyi yaraladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Peugeot 3008’den şarjlı hibrit sürprizi - T-OtomobilPeugeot 3008’den şarjlı hibrit sürpriziPremium SUV modellerinde dev takas kampanyası - T-OtomobilPremium SUV modellerinde dev takas kampanyasıOpel’den yeni macera avcısı: Yeni Frontera GRAVEL  - T-OtomobilOpel’den yeni macera avcısı: Yeni Frontera GRAVEL İngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin oldu - T-Otomobilİngiltere’de “Yılının En İyi Üretici” ödülünü MG’nin olduÇinli teknoloji devi Huawei’den destek alan ilk Audi: A5L - T-OtomobilÇinli teknoloji devi Huawei’den destek alan ilk Audi: A5LPeugeot'dan tüm modellerine sıfır faizle temmuz kampanyası - T-OtomobilPeugeot'dan tüm modellerine sıfır faizle temmuz kampanyası
Sonraki Haber Yükleniyor...