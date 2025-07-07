ÖTV ikinci el pazarına yansıyor! Avrupa’ya oranla 2,5 kat pahalıyız 

Türkiye’de sıfır kilometre araç fiyatları Avrupa’ya göre ortalama yüzde 70’in üzerinde.

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de sıfır kilometre araç fiyatları Avrupa’ya göre ortalama yüzde 70’in üzerinde. Öte yandan 0-5 yaş arası otomobillerde ise bu fark 2,5 kata kadar çıkabiliyor.

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20 yaş ve üzeri otomobilleri Türkiye tüketicisi Avrupa’ya oranla 5 kat daha pahalıya satın alıyor. Aradaki farkın vergilendirme sistemi nedeniyle ortaya çıktığına dikkat çeken LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, “Otomotivde uygulanan vergi sistemimiz güncelliğini yitirmiş durumda.

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Gerçek piyasa şartlarına ve çevre düzenlemelerine göre uyarlanması, yerli üretici ve yatırımcılar için olumlu sinyal verecektir. Aynı zamanda Türkiye’nin araç penetrasyon oranını OECD ortalamasına yaklaştırır” ifadelerini kullandı.