Peugeot 3008’den şarjlı hibrit sürprizi

Yılın ilk yarısında 41 bin adedin üzerinde satışa imza atan Peugeot Türkiye, yakaladığı %26’lık büyüme ile global sıralamada 4’üncülüğe yükseldi. Elektrikli model ataklarının üstüne şimdi de şarj edilebilir (plug-in hibrit) sürprizi geldi.

İçinde bulunduğumuz 2025 senesini “performans yılı” olarak tanımlayan Peugeot Türkiye, yılın ilk yarısını tarihî rekorla kapatarak, yıllık satış hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Peugeot Türkiye Marka Direktörü Gupse Kaplan, yıl başında öngördükleri 1.2 milyonluk pazar tahmini yenileyerek; “İlk altı aylık döneminde toplam otomotiv pazarı 607.977 adetle ciddi bir rekor kırdı.

Peugeot Türkiye olarak bizler de bu dönemde 41.640 adetlik satışla geçen yıla göre yüzde 29 büyüme göstererek %6,8 pazar payı elde ettik. Bu sonuç, markamız adına tüm zamanların en iyi ilk altı aylık performansı oldu. Şirketimiz, binek otomobil satışlarını yüzde 15, hafif ticari araç satışlarını ise yüzde 82 oranında artırdı. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en çok Peugeot satılan ülke konumuna gelirken, Haziran ayında global Peugeot sıralamasında dördüncü olarak yer aldı” şeklinde konuştu.

İlgili Haber Peugeot'dan tüm modellerine sıfır faizle temmuz kampanyası

EXPERT ARTIK YERLİ ÜRETİM

Kaplan, ilk yarıdaki güçlü ve dinamik Pazar seyrinin oyuna yeni giren marka ve modellerin yanı sıra ötelenmiş filo pazarı gibi faktörlerden etkilendiğini ifade etti. Yılın ikinci yarısında aynı dinamizmin devam edeceği öngörüsünde bulunan Kaplan; “Bu güçlü performans doğrultusunda Peugeot, 2025 yılı toplam satış hedefini minimum 73 bin adetten 77 bin adede revize etti. Satışların yüzde 65’inin SUV modellerinden, yüzde 30’unun ise hafif ticari araçlardan gelmesi bekliyoruz. Toplam satışlarımızın yüzde 30’a yakınının da, elektrikli modellerden geleceğini öngörüyoruz. Rifter modelimizin yanında Tofaş çatısı altında Bursa’da üretimine başlanan yerli Peugeot Expert modelimiz, hafif ticari araç segmentinde gücümüzü arttıracak” dedi.

İlgili Haber 600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat

PLUG-İN HİBRİT ATAĞI

C-SUV sınıfında yer alan 3008’in amiral gemisi modelleri olduğuna dikkat çeken Gupse Kaplan; “Biz müşterimize seçme özgürlüğü sunmayı seven bir markayız. 3008’i hibrit ve elektrikli motor seçeneğiyle zaten Türkiye pazarında satışa sunuyoruz. 3008’in 1.6 litre Plug-in Hybrid 195 beygirlik motor seçeneğini eylül ayı itibarıyla Türkiye’de müşterilerimizle buluşturacağız. Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişleri toplamaya başlıyoruz. Yeni modelimiz Allure ve GT olarak 2 versiyon seçeneğiyle satışta olacak. Lansmana özel olarak Allure versiyonumuzu 2 milyon 110 bin TL’den ön satışa sunuyoruz” ifadelerini kullandı.