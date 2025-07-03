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600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat

Kaynak: Dış Haberler
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600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat
Otomotiv, Geri Çağırma, Stellantis, Peugeot, Opel, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Stellantis, 2017-2023 arasında üretilen 1.5 BlueHDi dizel motorlu Peugeot, Citroën, Opel, DS ve Fiat araçlarında kam mili zinciri aşınma riski nedeniyle Avrupa genelinde geri çağırma başlattı. Geri çağırma kapsamında yazılım güncellemesi ve gerekirse yağ değişimi yapılacak, özel bir uygulama ile motor sesi analiz edilerek sorun tespit edilecek.

Otomotiv üreticisi Stellantis, Ekim 2017 ile Ocak 2023 arasında üretilen 1.5 BlueHDi dizel motorlu Peugeot, Citroën, Opel/Vauxhall, DS ve Fiat marka araçlarda kam mili zincirinde erken aşınma riski nedeniyle Avrupa genelinde geri çağırma başlattı.

600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat - 1. Resim

AVRUPA GENELİNDE BİRÇOK MARKADA GERİ ÇAĞIRMA

Şirketin Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu durumun motorun anormal ses çıkarmasına ve en kötü senaryoda zincirin kırılmasına yol açabileceği belirtildi. Fransa’da yaklaşık 636 bin, Belçika’da ise 117 bin aracın bu durumdan etkilendiği bildirildi. Stellantis, yaşanan soruna bağlı herhangi bir kaza veya yaralanma bilgisinin bulunmadığını açıkladı.

Geri çağırma kapsamında araçlara yazılım güncellemesi yapılacak ve gerekirse yağ değişimi gerçekleştirilecek. Ayrıca motor sesini analiz ederek olası zincir sorununu tespit edebilen özel bir onarım uygulaması geliştirildi.

600 bin araç geri çağrılıyor! O marka otomobile sahip olanlar dikkat - 2. Resim

FİAT MARKA ARAÇLAR DA ETKİLENDİ

The Independent'ın haberine göre, Stellantis, 2021 yılında Fransız PSA Grubu ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler’ın birleşmesiyle kuruldu. Sorunlu 1.5 BlueHDi motor ise birleşme öncesinde PSA tarafından geliştirilmişti. Fiat marka araçlar da geri çağırmadan etkileniyor.

Şirket, geri çağırma kapsamında uygun koşullar sağlandığında, 10 yıla veya 240 bin kilometreye kadar tüm parça ve işçilik masraflarını karşılayacağını duyurdu. Bu kapsam, 1 Ocak 2023 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan uygun onarımlar için geçerli olacak.

Kaynak: Dış Haberler

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