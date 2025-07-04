Peugeot'dan tüm modellerine sıfır faizle temmuz kampanyası

Fransız üretici Peugeot, cazip avantajlarla dolu temmuz ayı kampanyasını duyurdu. SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, E-208, E-308, 408 modellerinin yanı sıra Rifter Partner Van, Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van modellerinde avantajlı fırsatlar teklif ediliyor; işte detaylar...

Temmuz ayı boyunca sürecek cazip kredi teklifleri kapsamında, 48V hibrit teknolojisine sahip yeni 3008 modeli, 85 bin TL takas desteği ile birlikte sadece tüzel müşterilere özel 170 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile sunuluyor. Yeni 3008’in %100 elektrikli versiyonu yeni E-3008 modelinde ise, sadece tüzel müşterilere özel 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

B-SUV segmentinin öncüsü Peugeot 2008, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte bireysel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 60 bin TL takas desteği ile birlikte tüzel müşterilere özel 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları ile satın alınabiliyor.

12 AY VADELİ, YÜZDE 0 FAİZLİ...

%100 elektrikli E-2008 ise Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise 40 bin TL takas desteği ile birlikte 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Öte yandan kompakt segmentte yer alan ve üstün sürüş dinamikleriyle dikkat çeken 408, Allure donanım seviyesinde 60 bin TL takas desteği ile birlikte 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi, GT donanım seviyesinde ise sadece tüzel müşterilere özel 150 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatından faydalanabiliyor.

Yeni nesil i-Cockpit® teknolojisiyle dikkat çeken Peugeot’nun C segmentindeki hatchback temsilcisi %100 elektrikli E-308 ise 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatıyla temmuz ayında da otomobil severleri PEUGEOT yetkili satıcılarına bekliyor.

AİLENİN EN BÜYÜĞÜ 5008

Yedi koltuklu oturma düzeni ve 21’’ Panoramik i-Cockpit® teknolojisi ile adından söz ettiren Peugeot 5008, GT donanım seviyesinde 100 bin TL takas indirimi ve sadece tüzel müşterilere özel GT donanım seviyesinde 170 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

5008’in yüzde %100 elektrikli versiyonu E-5008’de ise sadece tüzel müşterilere özel GT donanımlı versiyonda 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Peugeot, temmuz ayında hafif ticari ürün gamında sunduğu sıfır faizli kredili eşsiz teklifleriyle ayrıca dikkat çekiyor. Bu kapama Rifter’ın otomatik şanzımanlı Allure ve GT donanım seviyesinde 40 bin TL takas desteği ile birlikte 400 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor. Bununla birlikte Rifter’ın manuel şanzımanlı Allure donanımlı versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi olanakları bulunuyor.

Segmentinin öncüsü Partner Van ise 400 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Expert Traveller, Expert Van modellerinde 300 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunulurken, Boxer Van 3,5 Ton versiyonunda ise 400 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.