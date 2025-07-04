Opel’den temmuz ayı kampanyası: Yüzde 0 faiz, 400 bin TL’ye varan kredi

Temmuz ayında binek ve SUV modellerinde müşterilerine avantajlı kredi olanaklarının yanı sıra çoğu modelinde de nakit indirim seçeneği sunan Opel; çok yönlü hafif ticari araç modellerinde ise KOBİ’lere özel imkânlar sağlayarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Opel, temmuz ayında da binek ve hafif ticari araç modellerinde uygun satın alma koşulları sağlıyor. Corsa, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Markanın ilerici ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra, 300 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sağlanıyor.

48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için öne çıkan yeni Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Yenilenen dış tasarım hatları Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli yeni Mokka, 300 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı ya da nakit indirim seçeneği ile Opel showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor.

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, Astra Elektrik VE YENİ Opel Frontera’nın %100 elektrikli modelinde 250 bin TL’ye 12 ay vade ile yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor.

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TİCARİ SINIFTA KREDİ MİKTARI YÜKSELİYOR

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, temmuz ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle farkını ortaya koyuyor. Bu kapsamda Zafira, 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği ile satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo Essential ve Edition donanımlarında 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.

Combo, Ultimate donanımına özel 400 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle müşterileri ile buluşuyor. Combo Cargo, 400 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz kredi imkânı veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.

Çeşitli gövde tiplerinde sunulan Vivaro Cargo, hem 5,3 m3 hacmindeki hem de daha geniş 6.1 m3 hacmindeki versiyonlarında 450 bin TL kredi için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz veya nakit indirim olanakları ile showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Vivaro City Van modeli de 450 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği ile sunuluyor.

Ayrıca Movano’da temmuz ayına özel 450 bin TL’ye 12 vadeli, yüzde 0 faizli kredi olanağı veya nakit indirim seçeneği bulunuyor.