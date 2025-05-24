Yeni Opel Frontera’da yüzde 0 faiz ve nakit indirim kampanyası

Geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarında satışa sunulan Opel’in iddialı B-SUV modeli yeni Frontera’nın elektrikli ve hibrit versiyonlarında avantajlı kredi ve nakit indirim olanakları sunuyor. Müşteriler bu kapsamda 300 bin TL’ye varan yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim seçeneklerinden faydalanabiliyor. Ayrıca 24-25 Mayıs tarihlerinde tüm bayilerde test sürüş etkinliği düzenleniyor; işte detaylar:

Sahip olduğu üstün Alman teknolojisinin yanı sıra sportif SUV tasarımıyla dikkat çeken yeni Opel Frontera, cazip kredi ve nakit alım fırsatıyla Kurban bayramı öncesi araç almayı düşünenlere alternatif sunuyor. Bu kapsamda; 48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkan yeni Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim imkanları sunuluyor.

ELEKTRİKLİ MODELDE KAMPANYADA

Model seçiminde elektrikli versiyonu tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 50 bin TL nakit indirim olanakları bulunuyor. Ayrıca Opel müşterileri 24-25 Mayıs tarihleri arasında tüm Opel showroomlarında Frontera’ya özel test sürüş günlerinde yeni SUV modeli deneyimleme imkanına sahip olabilecekler.

FİYATLAR 1.345.000 TL’DEN BAŞLIYOR

Yeni Frontera, etkileyici silüeti, yeniden tasarlanan “Şimşek” logolu Opel Vizör ön paneli ve geniş çamurluk tasarımıyla dikkat çekiyor. Bununla birlikte, ergonomik ön koltukları, standart olarak sunulan 10’’ multimedya ve 10’’ sürücü bilgi ekranı ve akıllı saklama alanı çözümleri ile ferah bir iç mekâna sahip olan yeni model, pek çok pratik çözümü de beraberinde getiriyor. 1.600 litreye varan bagaj hacmiyle kalabalık aileler de dahil olmak üzere geniş kullanım alanı arayanların ihtiyaçlarını karşılıyor. 48 Volt hibrit güç-aktarma sistemine sahip yeni Frontera Hybrid, Edition ve GS donanımlı versiyonları ile yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik ise GS donanımlı versiyonu ile kullanıcılara verimli ve sürdürülebilir bir sürüş deneyimi sunuyor.