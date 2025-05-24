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Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi 
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seri üretim elektrikli motosikletler arasında en iyi hız rekoru Niu Technologies tarafından geliştirilen NX Hyper modelinden geldi. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde satışa sunulan scooter, 38,7 HP güç ve 350 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı ise 135 km/s. Lityum bataryasının toplam menzili ise 178 kilometre, işte detaylar: 

Niu Technologies’in yüksek performanslı elektrikli motosikleti NX Hyper, Çin’in Formula 1 sertifikalı tek pisti olan Şanghay Uluslararası F1 Pisti’nde 2 dakika 58,958 saniyelik derecesiyle seri üretim elektrikli motosikletler arasında yeni bir pist rekoruna imza attı. 

Zorlu virajları ve uzun düzlükleriyle tanınan pistte elde edilen bu başarı, Niu’nun mühendislik yetkinliğini ve elektrikli mobilitedeki iddiasını gözler önüne serdi. Şirket, bu rekorla elektrikli motosikletlerin sadece şehir içi değil, yüksek performans beklentilerini de karşılayabileceğini kanıtlamış oldu.

Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi  - 1. Resim

4 BİN DOLARLIK KÜÇÜK DEV

2024 Ekim’inde 28.900 yuan’dan (yaklaşık 4.000 dolar) başlayan fiyatla piyasaya sunulan NX Hyper, BOOST modunda 29 kW (38,7 HP) güç ve 350 Nm tork üretiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 5,8 saniyede tamamlayan modelin maksimum hızı ise 135 km/s. Üç lityum batarya ile beslenen bu motosikletin toplam menzili ise 178 kilometre.

Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi  - 2. Resim

Yarış motosikletlerini andıran teknik donanımıyla dikkat çeken modelde TKX.LAB süspansiyon, Maxxis yarı silik lastikler, ABS, TCS ve dört pistonlu radyal kaliperli disk fren sistemi dikkat çekiyor.

Elektrikli scooter rekoru Çin’den geldi: Şanghay F1 pistinde gövde gösterisi  - 3. Resim

YÜKSEK PERFORMANS SATIŞLARA YANSIDI

Niu Technologies, 2015 yılında Huawei ve Baidu gibi devlerde üst düzey görev alan yetenekli yönetici Li Yinan tarafından kurulmuştu. Şirket, son dönemde özellikle akıllı ve şehir odaklı elektrikli scooter ve motosiklet üretime odaklanmıştı.

Niu’nun yükselen performansı, sonunda satışlara yansımaya başladı. 2025’in ilk çeyreğinde küresel bazda %57,4’lük büyümeyle 203 bin adet satış gerçekleştiren Niu’nin sadece Çin’deki satışlar ise %66,2 artarak 183.100 adede ulaştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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