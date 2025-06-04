Opel yaz mevsimini yüzde 0 faizli kampanya ile karşılıyor

Haziran ayına özel binek ve SUV modellerinde avantajlı kredi olanakları sunan Opel, başarılı hafif ticari araç modellerinde de KOBİ’lere özel imkânlar sağlıyor. Mokka, Corsa ve Astra modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânıyla sunun Alman marka, Combo modelinde ise 400 bin TL’ye varan kredi için 12 ay vade teklif ediyor, işte detaylar...

Opel, haziran ayı kampanyasında Opel Corsa modelinde 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanıyla sunuluyor. Markanın ilerici ve yalın tasarım öğelerini taşıyan Opel Astra’da 150 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sunuluyor. 48V hibrit teknolojisi ile elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkan yeni Frontera Hybrid modelinde 300 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim seçeneği bulunuyor.

Yenilenen dış tasarım hatları, Opel Vizör’ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli yeni Mokka, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı ya da nakit indirim seçeneği ile Opel Showroomları’nda yeni sahiplerini bekliyor. Öte yandan Opel’in en gelişmiş teknolojileri ile donatılan yeni Grandland’in Edition donanımlı hybrid versiyonunda 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi ya da nakit indirim olanakları sunuluyor.

Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik ve Astra Elektrik, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle yeni sahiplerini beklerken, %100 elektrikli yeni Frontera Elektrik modelinde ise 250 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim olanakları bulunuyor. Ayrıca hafif ticari araç segmentinde çok yönlülüğüyle öne çıkan Combo’nun yüzde 100 elektrikli versiyonu Combo Elektrik’te 250 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanıyla elektrikli mobiliteye geçişi kolaylaştırıyor.

HAFİF TİCARİLERDE KREDİ 450 BİN TL’YE ULAŞIYOR

Opel KOBİ’lere özel tekliflerinde ise Zafira modelinde 450 bin TL için 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla veya nakit indirim seçeneği sağlıyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modeli Combo Essential ve Edition donanımlarında 300 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneğiyle sunuluyor.