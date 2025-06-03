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Sıfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Sıfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise...
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Haziran ayının ilk iş gününe döviz kurunda yaşanan rekor yükseliş otomobil fiyatlarına yansımaya başladı. Zamlı ilk listeler Chery, Honda, Suzuki’den geldi. Sektörü değerlendiren Cardata CEO’su Hüsamettin Yalçın, “Fiyat artışları devam edecek, araç almayı düşünenlerin hızlı karar vermesini önemli” dedi, işte detaylar:

Sıfır otomobillere haziran ayında yeni zam geldi! Döviz kurundaki rekor artış, otomotiv sektörüne doğrudan yansıdı. Euro, 44,80 TL ile tarihi zirvesini görürken; Chery, Honda ve Suzuki başta olmak üzere birçok marka sıfır araç fiyatlarına zam yaptı. Sektör temsilcileri, fiyat artışlarının önümüzdeki günlerde de süreceği uyarısında bulunuyor. Araç almayı planlayanlar için karar süresi giderek kısalıyor.

SIfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise... - 1. Resim

SIFIR OTOMOBİLLERE HAZİRAN ZAMMI!

Mayıs ayı başında 43,50 TL seviyesinde olan euro, Haziran ayının ilk iş gününde 44,80 TL seviyesini görerek yeni bir rekor kırdı. Bu durum, bazı ithal otomobil modellerinin fiyatlarında doğrudan artışa neden olurken, yerli üretim araçlar da dövize bağlı parça ve hammadde maliyetleri nedeniyle fiyat güncellemesine gitti.

TarihEuro Kuru (TL)Değişim
Mayıs Başı43,50 TL
1 Haziran44,80 TL🔺 +1,30 TL

SIfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise... - 2. Resim

Değişiklikler marka ve modele göre farklılık gösterirken Chery, Honda ve Suzuki'nin tüm modellerinde haziran ayının ilk gününde zamlı tarifeye geçti.

Toyota bazı modellerinde fiyatları sabit tutarken bazı modellerinde ise güncellemeye gitti.

Öte yandan Skoda Fabia, Octavia, Superb ve Kodiaq modelleri 50 bin TL’lik güncelleme yaparken diğer modellerinde fiyatları sabit tuttu.

2 Haziran itibari ile diğer markaların fiyatlarında bir değişiklik yaşanmadı.

MarkaUygulama TarihiFiyat DurumuAçıklama
Chery1 HaziranZamlı listeTüm modellerde fiyatlar güncellendi
Honda1 HaziranZamlı listeTüm modellerde fiyatlar artırıldı
Suzuki1 HaziranZamlı listeTüm modellerde fiyatlar yükseldi
Toyota1 HaziranKarmaBazı modellerde sabit, bazılarında fiyat artışı
Skoda1 HaziranKarmaFabia, Octavia, Superb, Kodiaq modellerine 50 bin TL zam geldi
Diğer Markalar2 Haziran itibarıylaDeğişiklik yokHenüz zam uygulanmadı
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın
Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın

YUKARI YÖNLÜ REVİZYON HIZLI BAŞLADI

Konuyla ilgili ilk açıklama otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın’dan geldi.

Haziran ayının henüz ilk gününde sıfır kilometre araç fiyatlarında hareketliliğin dikkat çektiğini söyleyen Yalçın, şöyle konuştu:

“Güncel listeler incelendiğinde, birçok markanın ayın ilk sabahında fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiği görülüyor. Bazı modellerde yüksek oranlı artışlar dikkat çekerken, kimi modellerde ise fiyatların şimdilik sabit tutulduğu veya kampanya indirimlerinin sona erdirildiği gözlemleniyor”

SIfır otomobillere Haziran 2025 zammı! Cherry, Honda, Suzuki fiyatları güncelledi, Toyota ise... - 4. Resim

FİYAT ARTIŞLARI DEVAM EDECEK

Özellikle yılın ikinci yarısına girilirken döviz kurundaki baskı, artan ithalat maliyetleri ve enflasyonist ortamın zamları tetiklediğini sözlerine ekleyen Yalçın, “Bu durum ister istemez otomotiv sektöründe fiyat güncellemelerini zorunlu hale getiriyor. Gelen veriler, bu hafta boyunca yeni fiyat artışlarının devam edeceğini ve daha birçok markanın henüz zam açıklamadığını gösteriyor. Tüketiciler açısından bu gelişme, yaz aylarına girerken araç sahibi olmayı planlayanlar için hızlı hareket etmenin önemini artırıyor. Kampanya dönemlerinin kısıtlı sürdüğü, sabit kalan fiyatların kısa süreli olduğu ve maliyetlerin her ay yeniden hesaplandığı bir dönemdeyiz. Sonuç olarak, Haziran ayı sıfır araç fiyatlarında zam eğiliminin net biçimde hissedildiği bir ay olacak gibi görünüyor. Bu eğilimin bu ayın ilerleyen günlerinde daha da belirginleşmesi bekliyoruz” ifadelerin kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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