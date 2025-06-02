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Ayın fırsatı Togg'dan geldi! Faizsiz kredi, 48 ay vade... Otomobil alacaklar bu habere dikkat

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ayın fırsatı Togg&#039;dan geldi! Faizsiz kredi, 48 ay vade... Otomobil alacaklar bu habere dikkat
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli otomobili Togg, Haziran 2025'te hem bireysel hem kurumsal kullanıcıları ilgilendiren dikkat çekici bir kampanya başlattı. Kısa süreli bu fırsatla, belli bir modelde sıfıra yakın faiz oranları ve uzun vade seçenekleriyle araç sahibi olmak mümkün. İşte detaylar...

Bireysel ve kurumsal kullanıcılara araç kiralar gibi T10Xsahibi olma fırsatı sunan Togg, haziran ayında T10X V2 için bireysel kullanıcılara 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadenin yanı sıra kurumsal kullanıcılara 48 ay vadeli 1 milyon 500 TL kredi avantajı sunuluyor, işte detaylar:

Ayın fırsatı Togg'dan geldi! Faizsiz kredi, 48 ay vade... Otomobil alacaklar bu habere dikkat - 1. Resim

AYLIK 33 BİN 333 TL ÖDEMESİ VAR

Türkiye’de 60 bini aşkın T10X’i kullanıcılarla buluşturan Togg, cazip finansman seçeneklerini haziran ayında da sürdürüyor. Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, her geçen gün daha fazla kullanıcıyla buluşan T10X V2’ye 400 bin TL krediye %0 faizli 12 ay vadeli 33 bin 333 TL aylık geri ödemeyle sahip olabiliyor.

Ayın fırsatı Togg'dan geldi! Faizsiz kredi, 48 ay vade... Otomobil alacaklar bu habere dikkat - 2. Resim

1 MİLYON TL KREDİNİN ÖDEMESİ 48 BİN 968 TL

Ayrıca bireysel kullanıcılar için 1 milyon TL krediye %3.25 faizli 48 ay vadeli 48 bin 968 TL aylık geri ödemeli alternatif de sunuluyor.

KURUMSAL KULLANICILARA DA GÜZEL HABER

Kurumsal kullanıcılar da T10X avantajlarından yararlanmaya devam ediyor. Haziran ayında 1 milyon 500 TL kredi fırsatı sunulan kurumsal kullanıcılar %3.3 faizli 48 ay vadeli 64 bin 561 TL aylık geri ödemeli kampanyasından yararlanabiliyorlar.

VersiyonKredi TutarıVadeFaiz OranıAylık Ödeme
T10X V2400.000 TL12 ay%0,0033.333 TL
T10X V2400.000 TL48 ay%2,7417.512 TL
T10X V21.000.000 TL12 ay%2,60102.754 TL
T10X V21.000.000 TL48 ay%3,3349.804 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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