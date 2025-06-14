GTi efsanesi geri döndü: Karşınızda 280 HP’lik Peugeot E-208 GTi!

Le Mans yarışında yeni E-208 GTi modelini tanıtan Peugeot, dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip efsanesini tekrar hayranlarıyla buluşturdu. 280 HP gücüyle 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşan otomobil, markanın performans bayrağını devralarak B segmentinde sıra dışı bir performansı, günlük kullanım özellikleriyle birleştiriyor.

Peugeot 205 GTi modeli, 1984 yılında 1,6 litrelik versiyonunda ve iki yıl sonra 1,9 litrelik versiyonda küçük, spor hatchback dünyasında yeni bir konsepte öncülük etmişti. Performans ve sürüş keyfini sportif bir tasarım ve çok yönlülükle birleştiren marka, 40 yılı aşkın bir süre boyunca 306, 206, 207, 208 gibi seri üretim modelleri ile gönüllerde taht kurmayı başardı.

İLK ELEKTİRKLİ GTİ

Yeni Peugeot E-208 GTi, karşımıza tamamen elektrikli ilk GTi olarak çıkıyor. Markanın performans bayrağını devralan yeni model, benzersiz ve B segmentinin en iyi performansını gelişmiş günlük kullanım özellikleriyle birleştirerek modern ve sürdürülebilir sürüş keyfini temsil ediyor. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Peugeot CEO'su Alain Favey: “Efsanevi GTi hikâyesinde çığır açan yeni bir bölüm olan yeni PEUGEOT E-208 GTi'yi tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu model, zengin mirasımızı ileri teknolojiyle birleştirerek eşsiz bir performans ve gerçekten benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Çünkü PEUGEOT olarak sürüş keyfini ciddiye alıyoruz. Bu yeni GTi ile hot-hatch pazarında yeni standartlar belirliyoruz” dedi.

DETAYLAR OLDUKÇA SPORTİF

Yeni E-208 GTi, Peugeot Sport mühendisleri ve tasarımcıları arasındaki iş birliğini yansıtan bir otomobil. Son 40 yıldır üretilen tüm GTi modelleri gibi E-208 GTi da yoldaki güçlü görünümüyle dikkat çekiyor. Bu görünümü 30 mm daha alçak gövdesine, önde 56 mm ve arkada 27 mm artırılmış iz genişliğine borçlu. “PEUGEOT GTi” logosuna sahip büyük 18 inç jantlar ise bu güçlü görünümü destekliyor. Bu jantların delikli yapıları 205 GTi’ın efsanevi jantlarına gönderme niteliğinde. Ancak GTi’da tasarım aynı zamanda performansa da hizmet ediyor. Söz konusu delikler aynı zamanda optimize edilmiş fren soğutmasına da katkıda bulunuyor. Diğer taraftan ön ve arka bölümün alt kısımlarındaki tasarım uygulamaları yeni PEUGEOT E-208 GTi’ın sportif duruşunu daha da güçlendiriyor. Ön tamponun alt kısmına ise yeni modelde bir spoyler eklendi. Yeni küçük bir LED sis lambası içeren arka tamponun altındaki özel aerodinamik difüzör, daha fazla zarif, ama aynı zamanda güçlü bir görünüm için parlak siyah renge sahip. Ayrıca yeni E-208 GTi kırmızı gövde rengiyle dikkat çekiyor.

KABİN İÇİNDE DE KIRMIZI HAKİM

Peugeot GTi'ın ikonik kırmızı rengi, yeni E-208 GTi'ın iç mekânına da dinamizm ve enerji kazandırmış. Yeni E-208 GTi'ın parlak kırmızı halıları, paspasları ve emniyet kemerleri, tıpkı 205 GTi örneğinde olduğu gibi iç mekânda sportif bir atmosfer oluşturuyor. Entegre başlıklara sahip özel ön koltukların sportiflik ve zarifliği birleştiren tasarımı, koltuk minderi ve sırtlık boyunca uzanan merkezi kırmızı bir şerit içeriyor. Bu detaylar da 205 GTi 1.9'un tasarımına saygı duruşunda bulunuyor. Ayrıca koltukların sağ tarafındaki kırmızı file, 205 GTi 1.6’nın filesini anımsatıyor. PEUGEOT sürüş keyfinin temel unsurlarından biri olan kompakt direksiyon, Alcantara ile birlikte delikli kırmızı deri ve yine kırmızı merkezi bir logo içeriyor.

“MADE IN FRANCE” ELEKTRİK MOTORU

E-208 GTi'ın güçlü elektrik motoru, geleneksel motor üretiminde uzmanlaşmış ve artık Stellantis ve Nidec Leroy-Somer ortak girişimi olan Emotors kapsamında elektrikli güç-aktarma sistemleri konusunda uzmanlaşan doğu Fransa'daki Trémery tesisinde üretiliyor. Bu elektrikli motor 280 HP güç ve 345 Nm tork sağlıyor. E-208 GTi 0'dan 100 km/s hıza sadece 5,7 saniyede ulaşıyor ve 180 km/s maksimum hıza ulaşarak B segmentinin en iyi performansını sunuyor.

Sınıfının en iyi güç-ağırlık oranına sahip araç (5,7 kg/HP) önde 56 mm, arkada 27 mm olmak üzere daha fazla iz genişliği ve 30 mm alçaltılmış gövde tasarımı, özel hidrolik stoperlere sahip yaylar ve amortisörler, Michelin Pilot Sport Cup 2 lastikler ve arka denge kolu, verimli ve sportif sürüş ile günlük kullanım konforu arasında ideal bir denge sunuyor. Ayrıca yeni E-208 GTi'ın ESP sistemi, örneğin yarış pistlerinde sürüş deneyimini en üst düzeye çıkarmak üzere sürüş destek sistemlerini devre dışı bırakan özel bir spor moduna sahip.

54 kWsa brüt kapasiteli batarya ve E-208'in doğal verimlilik özellikleri sayesinde GTi versiyonu, karma WLTP döngüsünde 350 km menzil sunarak günlük kullanıma uygun bir yapı ortaya koyuyor. Yeni E-208 GTi, bir duvar tipi şarj istasyonu (7,4 kW) ile 4 saat 40 dakikada şarj edilebiliyor. AC şarj için de sunulan %80 şarj sınırı özelliği ise şarj seviyesini günlük kullanıma uyacak şekilde ayarlama olanağı tanıyor. Yarış pisti gibi daha yoğun kullanımlar için E-208 GTi, 100 kW’lık şarj istasyonu ile 30 dakikadan kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj edilebiliyor.