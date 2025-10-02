Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Ukrayna'nın Shakhtar Donestsk takımını çalıştıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüp için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

"İYİ Kİ GALATASARAYLIYIZ"

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın 120'nci yaşını kutlayan Genç teknik adam, "Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.