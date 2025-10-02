Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan&#039;dan Galatasaray paylaşımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı camia, Premier Lig'in son şampiyonu karşısında alınan şaşaalı galibiyet sonrası kuruluşunun 120'nci yıl dönümünü kutladı. Galatasaray'ın eski kaptanı Arda Turan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. 

Ukrayna'nın Shakhtar Donestsk takımını çalıştıran Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüp için anlamlı bir paylaşımda bulundu.

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı - 1. Resim

"İYİ Kİ GALATASARAYLIYIZ"

Türkiye'nin en köklü spor kulüplerinden biri olan Galatasaray'ın 120'nci yaşını kutlayan Genç teknik adam, "Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı.   

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı - 2. Resim

Arda Turan'ın kısa sürede sosyal medyada gündem olan paylaşımı, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Taffarel'den Galatasaray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim! - SporTaffarel'den G.Saray açıklaması: Alisson'a bunu söylemiştim!'1907 TL maaş' iddiası gündem olmuştu! Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu açıklaması - SporKerem'in sözleşmesi için yeni açıklamaSon şampiyon PSG, Barcelona'yı 90'da devirdi: Devler Ligi'nde 9 maçta 29 gol - SporSon şampiyon PSG, Barça'yı 90'da devirdiTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara! - SporTrabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: MHK kanayan yara!Bu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruz - SporBu akşamki Nice maçı öncesi Tedesco’nun öz güveni yerinde: Daha yeni ısınıyoruzBeşiktaş’ın yeni yıldızı Jota Silva derbi öncesi iddialı konuştu: Bir gol de Aslan’a! - Spor"Bir gol de Aslan’a!"
Sonraki Haber Yükleniyor...