Okan Buruk’un Galatasaray’ı, İngiliz devine futbol dersi verdi! Zafer, gurur ve gözyaşı…

Ali Naci Küçük - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde bir kere daha tarih yazdı… Devler Ligi’ne Frankfurt deplasmanındaki 5-1’lik yenilgiyle başlayan sarı kırmızılılar için bu büyük bir hayal kırıklığıydı. En zayıf rakiplerden birine karşı alınan hezimet, Liverpool maçı öncesi “Tarihî fark” senaryolarını da beraberinde getirmişti. Stattaki skorbord yenileme çalışmaları “Çift haneli skora yer açmak için skorbord değiştiriliyor” şeklinde alaya alınıyordu. Hele ki, son oynanan Alanyaspor maçındaki kötü futbol da bu söylemlere çanak tutuyordu. Ancak hem Okan Buruk, hem oyuncular, bu iki maçtan gerekli dersi çıkarmıştı. Liverpool, Ali Sami Yen’den kolay çıkamayacaktı.

GÜNLERCE ÇALIŞTI

Okan Buruk, hayranı olduğu isimlerden biri olan Arne Slot’un takımını günlerce analiz etti. Dünyanın en güçlü takımlarından biri olan Liverpool’un zayıf yönlerini bulmaya çalıştı. Bu noktada Arne Slot da Buruk’a altın tepside fırsat sundu. Hollandalı teknik adam, ligdeki Chelsea maçını düşünerek takımında rotasyona gitti. Asları kulübeye çekti, orta saha oyuncusu Szoboszlai’den sağ bek yaptı. Sonradan bütün kozlarını oyuna soktu ama iş işten çoktan geçmişti. Galatasaray’ı hafife almak ölümcül bir hataydı. Okan Buruk’un ana planı “Önce savunma güvenliği” üzerine kuruluydu. Sahada fizik olarak zayıf biri olamazdı. Bu yüzden Leroy Sane’yi kulübeye çekti.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Okan Buruk; orta sahayı Lemina, İlkay, Torreira üçlüsünden kurdu. Kanatlarda da Yunus ve Barış, ileri uçta Osimhen baskıyı en uçtan başlattı, Liverpool’a oyun kurma izin vermedi. Osimhen’in penaltıdan attığı golden sonra da kusursuz plan işledi. Liverpool’un Galatasaray’ı üstüne çekme taktiği işe yaramadı, İngilizler ancak 1,5 pozisyon bulabildi. Galatasaray; Liverpool’a âdeta savunma dersi vererek çok önemli bir galibiyete imza attı. Teknik direktör Okan Buruk, Liverpool zaferiyle “ustalık eserini” ortaya koydu. Maçtan sonra en çok sevinen isimlerin başında gelen Okan Hoca, soyunma odasında duygusal patlama yaşadı ve gözyaşlarına hâkim olamadı.