Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Cuma namazı vakti yaklaşıyor. Müminler, mübarek Cuma gününün bereketinden istifa etmek amacıyla camilere akın etmeye hazırlanıyor. Cuma namazının saat kaçta kılınacağı sorusu merak konusu oldu.

İbadetini zamanında yerine getirmek isteyen vatandaşlar, güncel ezan saatlerini araştırmaya başladı.

Öğle ezan vakitleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu öne çıkıyor. İşte 21 Kasım 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa için açıklanan Cuma namazı saatleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

21 KASIM İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da 21 Kasım Cuma namazı saat 13:01'de kılınacak.

21 KASIM ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da 21 Kasım Cuma namazı saat 12.46'da kılınacak.

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

21 KASIM İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 21 Kasım Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.

21 KASIM BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bursa'da 21 Kasım Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

İL İL EZAN VAKİTLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 21 Kasım Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul Cuma namazı saati

CUMA NAMAZI KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı, hutbe ve kılınan sünnetler de dahil olmak üzere genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında sürdürmektedir.

İLGİLİ HABERLER HABERLER 21 Kasım Cuma hutbesi konusu ne? Tam metni yayımlandı

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası