Mustafa Denizli'nin Liverpool şaşkınlığı: Galatasaray'ın 250 milyon euro vermesi lazım!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başında şampiyonluk sevinci yaşayan Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı takımın sahasında Liverpool'a karşı 1-0 galip geldiği maçı değerlendirdi. İngiliz kulübünün transferlerinin maliyeti ile Victor Osimhen'i kıyaslayan Denizli, "Galatasaray'ın 250 milyon euro vermesi lazım" yorumunda bulundu.

Son olarak 2021-2022 sezonunda Altay'ı çalıştıran teknik direktör Mustafa Denizli, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'ın konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup etmesi sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OKAN BURUK HARİKA TERCİHLER YAPTI"

HT Spor'da maçı değerlendiren Denizli, "3 puan Galatasaray'ın bir üst tura yükselmesi için önemliydi. Okan Buruk gerçekten harika tercihler yaptı. Başta Okan Buruk'u ardından tüm takımı ve özellikle de inanılmaz destek veren taraftarı kutlamak lazım" dedi.

"TÜRKİYE'NİN BAŞARISI"

Sarı-kırmızılı takımın bu oyunla deplasmanda da puan alabileceğini belirten 75 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu geceler hakikaten çok önemli. Bu sadece Galatasaray'ın başarısı olarak değil, Türkiye'nin başarısı olarak geçecek dış basında. Galatasaray şunu da gösterdi; bu takım böyle oynadığı müddetçe dışarıda da puan alabilir" ifadelerini kullandı.

"LIVERPOOL'UN TRANSFERLERİNİ GÖRDÜK"

Galatasaray'ın Victor Osimhen için ödediği 75 milyon euro bonservis bedelinin tartışıldığını hatırlatan Mustafa Denizli, "Liverpool'un transferlerini gördük. Isak'a 145 milyon euro veren Liverpool'u görünce Galatasaray'ın Osimhen'e 250 milyon euro falan vermesi lazım. Ekitike 95 milyon euro, Wirtz 125 milyon Euro. Muazzam rakamlar" şeklinde konuştu.

