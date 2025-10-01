Spor yazarları, Galatasaray'ın Liverpool zaferini yazdı! 'Hiç utanmayacaklar mı?'

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, konuk ettiği Premier Lig temsilcisi Liverpool'u 1-0'la geçti. Spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansı için ne dedi?İşte cevabı...

"GERÇEKLERİ TARİH YAZAR"

"Gerçekleri tarih yazar, tarihi de Galatasaray' sözünün karşılığını Liverpool maçında gördük. Galatasaray 1 milyar euronun üzerinde kadro değeri olan Liverpool'u aklıyla, mücadelesiyle, taraftarının bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle dize getirdi. Okan Buruk, mükemmel bir taktik uyguladı, topu rakibe verdi, hücumu kontrataklarla aradı. Eğer Barış ve Osimhen son vuruşlarda isabetli olabilseydi, Liverpool ağır bir yenilgi alırdı." (Levent Tüzemen / Sabah)

"GALATASARAY TARİH YAZMAYA DEVAM EDER"

"Sahada savaşan kazanır. Sonuna kadar savaştı sarı kırmızılılar dün. Liverpool gibi bir devi eze eze Aslantepe'ye gömdük. Tek kelime ile helal olsun. Bu zafer çok yakıştı. Sarı kırmızılı formayı giyen herkes muhteşem bir futbol sergiledi, destansı bir galibiyete imza attı. Galatasaray bu futbolla tarih yazmaya devam eder." (Zeki Uzundurukan / Fotomaç)

"DAĞLAR KADAR FARK VAR"

"Şu bir gerçek Türkiye'deki Galatasaray ile bu maçtaki Galatasaray arasında dağlar kadar fark var. Demek ki Türkiye'de 'Biraz yürüsek işi bitiririz' diyorlar. Ancak Avrupa'da koşmadan, kavga etmeden kazanılmayacağını biliyorlar." (Erman Toroğlu / Sözcü)

"EN DOĞRU KARAR SANE"

"Okan Buruk’un dün verdiği en doğru karar, Frankfurt’ta her topu ezen ve takımına adeta ihanet eden Sane’yi oyuna sokmamasıydı bence. Büyük hoca, büyük oyuncuların etiketleri altında ezilmez. Formayı hak edene verir. Büyük maçlarda aniden formasyon değiştirmez, takımının alışık olduğu ayarları bozmaz. Doğru kararlar, doğru oyunları tetikler. O zaman da dünkü gibi büyük galibiyetler gelir işte. Kenarda Mircea Lucescu’nun ruhu vardı sanki ikinci yarıda." (Uğur Meleke / Hürriyet)

"TEK YANLIŞ ICARDI'NİN OYUNA ALINMASI"

"Okan Buruk'un iki büyük doğrusu vardı. İlki; fizik açıdan bitik olan İcardi ve Sane'yi kulübede oturttu. İkincisi de geriden hiç pasla çıkmayı düşünmeyip, hep uzun oynayarak rakip prese takılmamak taktik anlayışıydı. Bana göre tek yanlışı, son bölümde takım iyice yorulmuşken Icardi'yi oyuna almasıydı." (Ömer Üründül / Sabah)

"BİR MAĞLUBİYETTE HOCA MI GÖNDERİLİR?"

"Şimdi merak ediyorum; Eintracht Frankfurt maçından itibaren ‘Okan Buruk gitsin’ diye bas bas bağıranlar, ‘Liverpool, Galatasaray’ın içinden geçer’ diyenler hiç utanmayacaklar mı? Ne demek yani bir takım Şampiyonlar Ligi’nde bir mağlubiyet aldı diye hoca mı gönderilir? 3 senedir bu takımı hangi teknik adam şampiyon yapıyor? Her neyse bunları konuşacağız. Futbolumuzu kirletmek isteyenlerle biz de mücadele edeceğiz." (Osman Şenher / Milliyet)

"SAYGI DUYMAK GEREKİYOR"

"Yıldızlarla dolu bu takım karşısında Okan Buruk’un oynattığı futbola saygı duymak gerekiyor. Frankfurt maçında inanılmaz defansif hatalar yapılmasa şu anda puan olarak önemli avantajı yakalayacaktı. Alınan galibiyet, bundan önce Şampiyonlar Liginde 18 maçta sadece bir kez kazanan Galatasaray için umarım harika bir başlangıç olur." (Ercan Taner / Sözcü)