Liverpool'un kâbus gecesi: Hem maçı hem yıldızlarını kaybetti

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a mağlup olarak eli boş dönen Liverpool, bir de sakatlık şokuyla sarsıldı.

ALISSON VE EKITIKE SAKATLANDI

Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker ile Fransız santrfor Hugo Ekitike sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 54. dakikasında karşı karşıya Victor Osimhen'in şutunu kurtaran tecrübeli file bekçisi, sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Alisson, 56. dakikada yerini Gürcü kaleci Giorgi Mamardashvili'ye bıraktı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Karşılaşmanın 69. dakikasında sakatlanan Ekitike de oyuna devam edemedi. Liverpool'un yaz döneminde 95 milyon avro bonservisle kadrosuna kattığı 23 yaşındaki santrforun yerine Alexis Mac Allister maça dahil oldu.

"CHELSEA MAÇINDA OYNAMAYACAK"

Maçın ardından takımda yaşanan sakatlıklar hakkında konuşan Slot ise "Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi. Kalecimiz geriye doğru koşarken bir sıkıntı yaşadı. Henüz tam olarak olanı söylemem mümkün değil. Doktorlar karar verecek. Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak." dedi.