Liverpool'da Arne Slot'tan Galatasaray itirafı: Bu farklıydı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'a tek golle kaybeden Liverpool'da Teknik Direktör Arne Slot, karşılaşmanın ardından dikkat eken değerlendirmeler yaptı.

"CHELSEA MAÇINDA OYNAMAYACAK"

Maçın ardından takımda yaşanan sakatlıklar hakkında konuşan Slot, "Zorlu oldu. Bir oyuncu her zaman hata yapabilir, pas hatası yapabilir, başka bir hata yapabilir. Birçok kez bundan bahsettim. Birçok oyuncumuz, sezon başı kampını kaçırdı. Bu risk teşkil ediyor. Oyunculardan beklenti çok yüksek ve oyuncuları en iyi şekilde hazırlamak gerekiyor. Bazen rotasyon yapmak durumunda kalıyorum. Oyuncular çok fazla maça çıkıyor. Takımımdan çok memnunum ama 2-3 oyuncumuz sakatlandığında 15-16 oyuncumuz kalıyor geriye. Böyle olunca oyuncular sürekli oynuyor ve sakatlıklar oluyor. Böyle bir takım kadrosuyla takımı yönetmek kolay değil. Oyuncuların sezon başı kampını kaçırması bizi etkiledi. Kalecimiz geriye doğru koşarken bir sıkıntı yaşadı. Henüz tam olarak olanı söylemem mümkün değil. Doktorlar karar verecek. Sakatlanarak oyundan çıkmak asla olumlu bir durum değildir. Alisson, cumartesi günü Chelsea maçında oynamayacak." dedi.

"YÜZDE 100'LÜK BİR PENALTIYA ÇEVİRDİ"

Galatasaray'ın kazandığı ve galibiyet golünün geldiği penaltı pozisyonu "ağır bir karar" olarak nitelendiren Hollandalı teknik adam, "Dominik Szoboszlai, penaltıda yanlış bir şey yapmadı. Bu tür durumlarda akıllı davranamıyoruz. Yüzde 20'lik bir penaltıyı, yüzde 100'lük bir penaltıya çeviriyorlar. Pozisyonda rakibin ayağına müdahale yoktu. Son haftalarda özellikle çok adil oynayan bir takım olduk. Rakip oyuncu bir müdahale hissetti ama olduğundan çok daha fazla büyütecek şekilde reaksiyon gösterdi. Hakem de penaltıyı verdi. Bu da kabullenmemiz gereken bir durum." ifadelerini kullandı.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Maçtaki performanslarından dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirten Slot, "Yine hayal kırıklığına uğradım. Futbol kazanmakla ilgilidir ama bu, cumartesi günkü maçtan farklı bir performanstı. Maça kazanmak için çıkmıştık ama bunu başaramadık. Benim için Crystal Palace maçına göre farklı bir mağlubiyetti. Takım açısından beğeneceğim çok fazla nokta vardı. İlk yarıda Crystal Palace maçına göre daha iyiydik. İkinci yarıda gittikçe pozisyona girmek zor hale geldi. Galatasaray, her şeyiyle takım savunmasına odaklandı. Bu konuda haklarını teslim etmem lazım." şeklinde konuştu.