Mohamed Salah neye uğradığını şaşırdı: O hareketi olay oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olan Liverpool'da Mısırlı yıldız Mohamed Salah, Rams Park'ta neye uğradığını şaşırdı.
Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç haftasında Galatasaray'a konuk olan Liverpool'da karşılaşmaya yedek başlayan Mohamed Salah, zor anlar yaşadı.
TRİBÜNLER YOĞUN DESTEK
Tribünleri hıncahınç doldurarak takımlarına büyük bir destek veren sarı kırmızılı taraftarlar, ilk düdükten itibaren şiddetli ıslıkla rakip oyuncuların motivasyonunu bozmaya çalıştı.
ZOR ANLAR YAŞADI
Galatasaray tribünlerinin yoğun baskısı, Liverpoollu oyunculara zor anlar yaşatırken Mohamed Salah kulaklarını kapatarak dikkat çeken bir harekete imza attı.
SALAH KULAKLARINI KAPATTI
Liverpool'da maça yedek başlayan Mohamed Salah, ıslıklardan rahatsız olduğu için kulaklarını kapatırken o anlar objektiflere yansıdı.
MISIRLI YILDIZ YEDEK BAŞLADI
Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, son yapılan Crystal Palace maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
İngiltere temsilcisi, RAMS Park'ta yapılan müsabakaya Alisson Becker, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konate, Virgil Van Dijk, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Florian Wirtz, Cody Gakpo, Hugo Ekitike 11'i ile çıktı.
Konuk takımın yedek kulübesinde Giorgi Mamardashvili, Freddie Woodman, Joe Gomez, Wataru Endo, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Conor Bradley, Andrew Robertson, Rio Ngumoha yer aldı.
Hollandalı teknik adam, Premier Lig'in 6. haftasında 2-1 kaybettikleri Crystal Palace müsabakasına ilk 11'de başlayan Bradley, Mac Allister, Isak ve Salah'ı yedeğe çekti. Slot, bu oyuncuların yerine Frimpong, Jones ve Gakpo ve Ekitike'yi ilk 11'de sahaya sürdü.