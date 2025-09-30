Galatasaray'da Okan Buruk'tan Salah itirafı: Haberini almıştık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu.

"SALAH'IN HABERİNİ ALMIŞTIK"

Mohamed Salah'ın ilk 11'de başlamayacağı haberini önceden aldıklarını kaydeden Okan Buruk "Açıkçası rakibimizin cumartesi oynaması ve salı bizimle oynaması, arada 3 gün dinlenme süresi var. Cumartesi tekrar maça çıkacak. O yüzden rotasyon bekliyordum. Rotasyon da diyemiyorum. Rotasyon diyebileceğim nokta, Salah'ın oynamaması. Bunu da önceden haber almıştık. En büyük fark, oyuncular arasında çok büyük fark görmüyorum, en önemli nokta Salah'ın oynamaması. Frimpong, biraz daha çizgiye basan, sağ ayaklı. Bununla ilgili analiz yaptık, oyuncularımıza gösterdik. Kendi sahamızda oynadığımız her maçta ruhumuzu ortaya koymak zorundayız." dedi.

OKAN BURUK'TAN DURAN TOP SÖZLERİ

Duran topların önemine vurgu yapan Okan Buruk "İki takım için de önemli bir maç. Singo ile başlıyoruz, Gakpo'ya karşı güçlü olması önemli. Osimhen başlıyor. Son maçtan 5 değişiklik yaptık. Maçları planlarken bu değişiklikleri düşünüyoruz. Başladığımız 11 çok önemli, devam edecek oyuncular da çok önemli. Liverpool, duran topta etkili bir takım, bu sezon pozisyon da veriyorlar. Bugünkü takım boy ortalamamızın en uzun olduğu takım. Onları da bugün kullanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.