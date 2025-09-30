Galatasaraylı oyuncudan Liverpool maçı sözleri: Sami Yen'de intikamını alacağız

UEFA Gençlik Ligi'nde Liverpool'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da genç futbolcu Arda Ünyay, karşılaşmanın ardından konuştu.

Arda Ünyay, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Burası çok güzel bir organizasyon. Yenmek, yenilmek önemli ama asıl önemli olan gelişmemiz, sahadaki olgunluğumuz. Burada gelişmek için, maç kondisyonu için oynadım. Biz Galatasaray'ız, çıktığımız her maçta bunun ciddiyetinin farkında olmalıyız. Bugün yenildik ama çok şey öğrendik. İnşallah bu akşam Sami Yen'de intikamını alacağız." dedi.

"HİÇBİR KORKUMUZ YOK"

Liverpool maçında taraftar desteğine vurgu yapan Ünvay, "Galatasaray'ın karşısında kim olursa olsun, biz de Galatasaray'ız. Bunu unutmamalıyız. Özellikle maçı Sami Yen'de oynayacağız. 50 bin kişi önünde oynayacağız. Televizyonda milyonlar destekleyecek. Hiçbir korkumuz yok. Çok iyi hazırlandık. İnşallah çok güzel bir skorla taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.