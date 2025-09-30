Galatasaray'da Okan Buruk'un Liverpool maçı 11'i netleşti: Osimhen bir ilki yaşayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool ile bugün Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

Süper Lig'de namağlup yoluna lider olarak devam eden Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin favori takımları arasında gösterilen Liverpool karşısında kazanarak Devler Ligi'ndeki galibiyet hasretini sonlandırmayı hedefliyor.

FRANKFURT'U UNUTMAK İSTİYOR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, bu organizasyonda bu sezon sahasında çıkacağı ilk müsabakadan puan veya puanlar çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İLK MAÇTA ATLETICO'YU GEÇTİLER

Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

KIRMIZILAR LİGDE SON MAÇINDA KAYBETTİ

Liverpool, çıktığı son resmi müsabakada Crystal Palace'a 2-1 yenildi.

Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Arne Slot'un öğrencileri, bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de yenmeyi başardı. Yıldızlarla dolu kadrosu olmasına rağmen son 6 resmi müsabakayı 1 farkla kazanabilen Liverpool, son maçında Premier Lig'in 6. haftasında Crystal Palace'a konuk oldu.

Liverpool, 87. dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı mücadeleyi 90+7. dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.

EN BÜYÜK KOZLARDAN BİRİ TARAFTAR

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak.

Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

SAHASINDAKİ SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı.

"Cimbom" bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

GÖZLER BARIŞ-DIJK REKABETİNDE OLACAK

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor.

A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı.

Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. Yarınki müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.

SON 18 DEVLER LİGİ MAÇINDA TEK GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALİBİYET HASRETİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA SON 11 MÜSABAKADA 3 KEZ YENİLDİ

"Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 11 müsabakanın 8'sinde mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

Son 11 maçtaki yenilmeme oranı yüksek görünse de Galatasaray, son 7 karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

VICTOR OSIMHEN DÖNÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak.

Galatasaray'da Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen yıldız santrfor, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Lorey Sane, Victor Osimhen.

LIVERPOOL'UN MUHTEMEL 11'İ

Alisson, Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz, Mohamed Salah, Alexander Isak.