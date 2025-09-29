Liverpool duyurdu: Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Eintracht Frankfurt'a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray ile evinde İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i 3-2 yenen Liverpool, RAMS Park'ta 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de karşı karşıya gelecek. Premier Lig ekibi, Galatasaray maçının kamp kadrosunu duyurdu.

Liverpool'dan yapılan açıklamaya göre; 27 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusu Federico Chiesa ve sakatlığı bulunan 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni (Parma'dan 31 milyon euroya transfer edildi) kamp kadrosunda yer almadı.

İngiliz temsilcisinin 21 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Alisson Becker, Joe Gomez, Wataru Endo, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konate, Milos Kerkez, Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Alexander Isak, Alexis Mac Allister, Muhammed Salah, Conor Bradley, Curtis Jones, Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Giorgi Mamardashvili, Andrew Robertson, Freddie Woodman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Rio Ngumoha.