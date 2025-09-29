Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Galatasaray ve Liverpool'da son durum 

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında yarın İngiltere'nin Liverpool takımını ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 22.00'de başlayacak. Müsabakada Fransa Futbol Federasyonundan hakem Clement Turpin düdük çalacak. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak. Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

İLK MAÇTA FARKLI YENİLGİ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi. Devler Ligi'ne istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda Liverool'a karşı bu sezon sahasında çıkacağı ilk maçtan puan veya puanlar almanın hesaplarını yapıyor. Bu sezon kadrosuna kattığı oyuncularla transfer dönemine damga vuran son Premier Lig şampiyonu Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında İspanya'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'i 3-2 mağlup etti.

GALATASARAY TAM KADRO

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısına tam kadro olarak çıkacak. Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen, 3 resmi maçın ardından Corendon Alanyaspor ile yapılan Süper Lig müsabakasının son 5 dakikasında süre alarak sahalara döndü. Yarınki müsabakaya ilk 11'de başlaması beklenen Osimhen, sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında terletecek. Süper Lig'in 7. haftasındaki Alanyaspor mücadelesinin devre arasında baygınlık geçiren Lucas Torreira da Liverpool'a karşı forma giyebilecek.

EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTAR

Liverpool müsabakasında Galatasaray'ın en önemli avantajlarından biri taraftarı olacak. Son yıllarda sahasında ortalama 45 bin seyirci önünde oynayan sarı-kırmızılı ekip, yarın yine dolu tribünler önünde mücadele edecek. Galatasaray taraftarı, oluşturacakları atmosferle hem kendi futbolcularının performansını yukarı çekmeye hem de rakip oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.

SAHASINDA SON 27 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, iç sahada yaptığı son 27 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi. RAMS Park'taki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında taraftarı önünde 27 resmi maça çıktı. Cimbom, bu süreçte 20'si Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi ve 2'si Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 27 resmi müsabakada 20 galibiyet, 7 beraberlik yaşadı.

BARIŞ ALPER - VAN DIJK REKABETİ

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz ile Liverpool'un Hollandalı stoperi Virgil van Dijk arasında yaşanacak mücadele futbolseverlerin ilgisini çekiyor. A Milli Futbol Takımı, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Hollanda ile karşılaştı. Ay-yıldızlı formayı terleten Barış Alper, Hollanda'nın dünyaca ünlü savunma oyuncusu Van Dijk ile girdiği mücadelelerde kurduğu fiziksel üstünlükle ön plana çıktı. Genç futbolcunun Van Dijk karşısında gösterdiği performans ile rakibini birçok kez zor durumda bırakması dünya futbol kamuoyunda gündem oldu. Yarınki müsabaka, iki futbolcuyu bir yıl aradan sonra yeniden karşı karşıya getirecek.

RAMS PARK'TA 671 GÜN SONRA DEVLER LİGİ MAÇI

Galatasaray, 671 gün sonra taraftarı önünde bir Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızlılar, iç sahada son Şampiyonlar Ligi maçını 29 Kasım 2023'te yine bir İngiliz takımı olan Manchester United ile yaptı. Sarı-kırmızılı ekip, 1 yıl, 10 ay, 1 gün sonra ilk kez RAMS Park'ta bir "Devler Ligi" mücadelesinde boy gösterecek.

LIVERPOOL TRANSFERE YARIM MİLYAR EURO HARCADI

İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon euronun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi. Allison Becker, Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo ve Mohamed Salah gibi yıldız oyuncuların top koşturduğu İngiliz ekibi, transfer döneminin rekor bonservis ücretlerini ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.

Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon euro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon euro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan 120 milyon euroya Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon euro ödeyen Kırmızılar, Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon euroya aldı. Liverpool'un İtalya'nın Parma takımında 31 milyon euroya transfer ettiği 18 yaşındaki stoper Giovanni Leoni ise sakatlığı nedeniyle UEFA kadrosuna yazılmadı.

LIVERPOOL SON MAÇINDA MAĞLUP OLDU

Liverpool, çıktığı son resmi müsabakada Crystal Palace'a 2-1 yenildi. Premier Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Arne Slot'un öğrencileri, bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i de yenmeyi başardı. Yıldızlarla dolu kadrosu olmasına rağmen son 6 resmi müsabakayı bir farkla kazanabilen Liverpool, son maçında Premier Lig'in 6'ıncı haftasında Crystal Palace'a konuk oldu. Liverpool, 87'nci dakikada 1-1 beraberliği yakaladığı mücadeleyi 90+7'nci dakikada yediği golle 2-1 kaybetti.