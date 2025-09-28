Galatasaray yıldız transferleri gelire çeviriyor: Osimhen'den büyük kazanç

ALİ NACİ KÜÇÜK - Süper Lig’de 7’de 7 yapan ve şampiyonluğa adım adım giden Galatasaray’da sezon başı yapılan yüksek maliyetli yıldız transferleri paraya dönüştürülüyor. Transfer sezonunda Victor Osimhen, Wilfried Singo ve Uğurcan Çakır’ı yüksek bonservis bedeliyle kadrosuna katan sarı kırmızılılar, elde ettiği başarıyı ve yıldızlarla dolu kadrosunu gelire çevirmeyi başardı. Yönetimin transfer dönemi sonrasına özel olarak ayırdığı Rams Park’taki 8 adet locanın 7’sini satıldı. 4 yıllığına satılan özel localardan kulübe yaklaşık 9 milyon euro gelir sağlandı.

OSİMHEN SPONSORU!

Sarı kırmızılılar, forma ve giyim sponsoru, üretici olan Puma ile de yeni anlaşma için el sıkıştı! Normalde devam eden yıllık 5 milyon avro olan sözleşme şartları yeni transferlerden dolayı revize edildi. Puma ile 5+5 sene toplamda 10 senelik sözleşme için söz kesildi. Sarı kırmızılı kulüp yıllık 8,5 milyon avro garanti ve şampiyonluğa ulaştığı her sezon için 1,5 milyon avro başarı primi kazanacak. Ayrıca Galatasaray Yönetici ve İş Adamları Derneği de, Viictor Osimhen transferi için kulübe 2 milyon avro sponsor ödemesi gerçekleştirdi.

SORU İŞARETİ VARDI

G.Saray’ın Trabzonspor’a yüklü bir borservis bedeli (27,5 milyon avro) ödeyerek aldığı Uğurcan Çakır konusunda camiada soru işaretleri vardı. Performansı merak ediliyordu. Sarı kırmızılıların Alanya deplasmanında kariyer rekorunu egale edip 8 kurtarış yapan ve galibiyette önemli rol oynayan Çakır, taraftarın gönlüne girmeyi başardı.

İSTANBUL’DA 6 SINAV

Lider G.Saray’ı zorlu bir fikstür bekliyor. 36 gün boyunca İstanbul’dan çıkmayacak olan sarı kırmızılılar bu süreçte lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 7 sınav verecek. Aslan söz konusu 7 maçın 5’ini RAMS Park’ta oynayacak. İstanbul dışındaki ilk maç ise 5 Kasım’da Ajax deplasmanında.