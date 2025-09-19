Spor yazarları Frankfurt-Galatasaray maçını değerlendirdi! "Hüsranın tek sorumlusu Okan Buruk"

Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kabus gördü. Eintracht Frankfurt karşısına en az bir puan hedefiyle çıkan sarı-kırmızılı takım, farklı mağlubiyetle büyük şok yaşadı. Teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihi ve maç içinde yaptığı değişiklikler tartışma konusu oldu. Spor yazarları, Almanya'da skor tabelasında 5-1 yazmasına neden olan hataları yorumladı.

"İLKAY GELDİĞİNE PİŞMANDIR"

"Yunus'un attığı şık gol bu maçtaki tek hareketimizdi. Burada İlkay’ın da altını çizmekte yarar var. Acaba bu ağır yenilgiden sonra keşke gelmeseydim mi diyordur?" (Kemal Belgin / Türkiye)

"PATRON YİNE LASTİK PATLATTI"

"10 Eylül’de 6-3 biten Kolombiya-Venezuela maçında sol stoper oynayıp 3 golde de hatası olan Davinson’u aynı bölgede kullanmak ipimizi çekti! Davinson-Abdülkerim tandemi bozuldu ve ‘Patron!’ solda (Sanchez) yine lastik patlattı! Frankfurt’un attığı 5 golün ikisini Davinson kendi kalesine atarken ciddi kademe, pozisyon hatalarına imza attı!" (Ali Naci Küçük / Türkiye)

"HAYALLER 3 PUANDI, SONUÇ HÜSRAN OLDU"

"Galatasaray'ın devreye berabere gireceğini düşünürken, öyle kötü iki gol yediler ki tribünlere adeta saç baş yoldurdular. Can'a bu kadar rahat vuruşu amatör maçta yaptırmazlar. Hayaller 3 puandı, sonuç hüsran oldu. Yenilen iki golde Sanchez'in pozisyon hataları vardı." (Levent Tüzemen / Sabah)

"OKAN BURUK, GALATASARAY'IN AYARLARINI BOZDU"

"Singo’yu sağ, Davinson’u sol stopere koyarak, Galatasaray’ın en iyisi Davinson’un da ayarlarını bozdu Okan Buruk... Buruk, benzer bir hatayı geçen sezon Alkmaar önünde de yaptı. Makine düzenine zorla Cuesta’yı soktu, üçlü savunmaya döndü. Hüsranla veda etti Avrupa’ya. Büyük hoca, büyük maçlarda şaşırmaz. Sakin kalır." (Uğur Meleke / Hürriyet)

"BİZİM LİGDE CEZA KESEMİYORLAR"

"Çok sevdiğim Okan Buruk kardeşime birçok defa yeri geldikçe vurguladığım ciddi eleştirimi tekrarlamak istiyorum. Rakip, kondisyonu yüksek bir Avrupa takımı. İkinci yarıya risk alarak başlıyorsun ve hazır olmayan Icardi'yi sokuyorsun. Üstelik de bir orta saha çıkarıyorsun. Buna bizim ligde ceza kesemiyorlar ama Avrupa takımları hiç affetmez. Dün geceki gibi..." Ömer Üründül (Sabah)

"BU İÇİN 'PARDON'U OLMAZ"

"En az 5 ile 10 kilo fazlalığı olan İcardi'den bu seviyelerde performans beklemek ne kadar doğru. Tartışılmaz bir konu da Osimhen bu takımın her şeyi. Bu sezon bu kadar maliyetli bir kadro kurduktan sonra Galatasaray taraftarına karşı bu işin 'Pardonu olmaz'." Reha Kapsal (Fotomaç)