Okan Burak'a Leroy Sane sorusu! Alman gazeteciye olay cevap

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt deplasmanına çıktı. Sarı-kırmızılılar, Yunus Akgün'ün golüyle öne geçtiği mücadeleden 5-1 gibi çok farklı bir skorla mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronu Okan Buruk, maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, Alman gazetecinin Leroy Sane sorusuna verdiği cevapla adından söz ettirdi.

"KONTRA OLARAK BUNU SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Söz konusu basın mensubu, Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, "Sane'yi daha düşük seviyeli bir lige gittiği için kadroya almadık" sözlerini Buruk'a soru olarak yöneltti.

51 yaşındaki antrenör, "Ona bakarsanız Almanya da Slovakya'ya kaybetti. Kontra olarak bunu söylemek istiyorum. Çok iyi olduğunuz yerde Slovakya'ya yenilebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da 5 gollü ağır bir mağlubiyet yaşayan Okan Buruk'un sözleri sosyal medyada çok konuşuldu.