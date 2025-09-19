Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > İlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: Affetmiyorlar

İlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: Affetmiyorlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İlkay Gündoğan&#039;dan farklı yenilgi yorumu: Affetmiyorlar
Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, İlkay Gündoğan, Mağlubiyet, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaraylı yıldız İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Galatasaraylı futbolcu İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a kaybettikleri mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

"BU HATALARI YAPMAMALIYIZ"

Skordan dolayı çok üzgün olduğunu belirten İlkay, "Öncelikle çok üzgünüz. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü bulduk, bu bizi daha motive etti. İkinci gol için pozisyonlarımız da vardı ama bulamadık maalesef. Bulabilsek daha farklı bir maç olacaktı bizim için. Frankfurt'un ilk golünden sonra bizim takımda moral bozukluğu hissettim. Ondan sonra iki gol daha yedik kalemizde. Basit gollerdi. Şampiyonlar Ligi'nde bu basit hataları yapmamak gerekiyor. Rakip takımların oynadığı seviye, belirli bir seviye. Affetmiyorlar. Bizim için üzücü bir akşam. Bunun değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Bu maçtan öğrenilecek çok şey var. Sonraki maçlarda daha iyi olmalıyız." şeklinde konuştu.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il 19 Eylül 2025 Cuma namazı vakitleriİspanyollar Gazze için ayakta! Binlerce kişi meydanlara indi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Orkun Kökçü'ye 1 maç ceza - SporOrkun Kökçü'ye 1 maç cezaGalatasaray'ın 16 maçlık serisi Almanya'da sona erdi! Yenilgiyi unutmuşlardı... - SporGalatasaray'ın 16 maçlık serisi sona erdiVitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı - SporVitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attıFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat özür diledi - SporFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat özür dilediGalatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi - SporGalatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildiGalatasaray'ı çıldırtan karar: Barış Alper Yılmaz'ın golü geçerli sayılmadı - SporDev maçta Galatasaray'ı çıldırtan karar
Sonraki Haber Yükleniyor...