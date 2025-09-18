Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının 11'leri belli oldu! Okan Buruk'tan sürpriz tercih

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Frankfurt Stadı'nda yapılacak maç TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak. Guida'nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ve Giuseppe Perrotti üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak. Müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak.

İLK 11'LER

Frankfurt: Zetterer, Theate, Koch, Knauff, Chaibi, Burkadt, Larsson, Doan, Brown, Collins, Can Uzun

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Singo, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, İlkay, Sane, Barış Alper

YENİ FORMATTA YER ALAN İLK TÜRK TAKIMI

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğunu elde eden sarı-kırmızılı takım, doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı. Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunun 36 takımla düzenlenen yeni formatında yer alan ilk Türk takımı oldu.

Ligde 5'te 5 yaparak iyi bir başlangıç gerçekleştiren Okan Buruk'un öğrencileri, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt karşısında puan veya puanlar alarak iyi gidişatını "Devler Ligi"ne de taşımak istiyor.

Alman temsilcisi ise geçen sezon Almanya 1. Futbol Ligi'ni (Bundesliga) üçüncü bitirerek doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi bileti aldı. Eintracht Frankfurt, üçüncü haftası geride kalan Bundesliga'da 2 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Frankfurt ekibi, son haftada yaklaşık 30 dakika 1 kişi eksik mücadele eden ve maçı 9 kişi tamamlayan Bayer Leverkusen'e 3-1 mağlup olarak kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

OSİMHEN'İN KADRODA YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan yıldız futbolcu Victor Osimhen, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt kadrosuna yer almadı.

GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, çıktığı son 16 resmi maçtan galibiyetle ayrıldı.

Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

HÜCUMDA VE SAVUNMADA ETKİLİ BAŞLADI

Galatasaray, sezona hem hücumda hem de savunmada etkili bir performans sergileyerek girdi.

Süper Lig'in ilk 2 haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada ise Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorlarla geçti.

Son olarak ikas Eyüpspor'u 2-0 yenen Galatasaray, toplamda 15 gole ulaştı. Bu süreçte kalesinde sadece 1 gol gören "Cimbom" hücumun yanı sıra savunmada da başarılı performans sergiledi.

TARAFTARLAR İTİCİ GÜCÜ OLACAK

Eintracht Frankfurt ile deplasmanda yapılacak maçta sarı-kırmızılı ekibi çok sayıda Türk futbolseverin tribünde desteklemesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu dış sahada açacak Galatasaray, ilk maçını Almanya'da Eintracht Frankfurt ile yapacak. Avrupa'da en fazla Türk'ün yaşadığı ülkede oynanacak müsabakada Galatasaray'ı ciddi bir taraftar topluluğu destekleyecek.

Eintracht Frankfurt, ev sahibi takım tribünlerinden Galatasaray taraftarına bilet satılmaması için önlemler alsa da yarınki karşılaşmada çok sayıda Türk futbolsever misafir ekip tribünü dışındaki yerlerden de takımlarına destek verecek.

GALATASARAY'IN KAMP KADROSU

Galatasaray'da sakatlağı devam eden Victor Osimhen, Almanya kafilesine dahil edilmedi. Nijeryalı golcü, sakatlığı nedeniyle üst üste ikinci kez forma giyemeyecek.

EKİTİKE'Yİ KAYBETTİLER

Kırmızı-beyazlı takım, geçen sezon başarılarında büyük rol alan Kamerun asıllı Fransız santrforları Hugo Ekitike'yi Liverpool'a sattı.

Ekitike'yi 95 milyon avroya elden çıkaran Almanya temsilcisi, Brezilyalı stoper Tuta'yı da Katar'ın Al-Duhail takımına sattı. Eintracht Frankfurt, 21'er milyon avro harcayarak Alman santrfor Jonathan Burkardt ile Japon kanat oyuncusu Ritsu Doan'ı transfer etti.

Eintracht Frankfurt'ta 4 golü bulunan Doan, üçer gollü Can Uzun ve sol kanat Jean-Matteo Bahoya hücumda ön plana çıkan oyuncular olarak dikkati çekti.

EV SAHİBİ EKİPTE 2 EKSİK

Eintracht Frankfurt'ta Galatasaray'a karşı 2 oyuncu mücadele edemeyecek.

Kas sakatlıkları yaşayan tecrübeli oyuncu Mario Götze ile Danimarkalı sağ bek Rasmus Kristensen, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. Bağırsak sorunları yaşayan takımın orta sahadaki en önemli oyuncusu İsveçli Hugo Larsson'un ise durumu maç saatinde belli olacak.