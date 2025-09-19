Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Aleyhimize kararlar verdi

Okan Buruk'tan hakem tepkisi: Aleyhimize kararlar verdi

- Güncelleme:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5 golle mağlup olan Galatasaray'da Okan Buruk, karşılaşmanın ardından konuştu.

"HAKEM MAÇ BOYUNCA ALEYHİMİZE KARARLAR VERDİ"

Maçın İtalyan hakemini eleştiren Buruk, "1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. İtalyan hakem maç boyunca bizim aleyhimize kararlar verdi. Barış'ın golünü kesti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda da oyun olarak farklar var. Oyunu erken bıraktık. Kafa olarak maçı bıraktık." dedi.

"HALA İLK 24 ARASINA GİREBİLİRİZ"

Şansız bir gün geçirdiklerini ve ilk 24'e girebileceklerine inandığını söyleyen Okan Buruk, "Şanssız goller yedik, bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisi varken rakibin 5 gol yedik. Bizim de fazla yaptığımız hatalar oldu. Bu kadar baskıcı bir takıma karşı top yüzde 60 bizdeydi ama bu oyun, bu skorla uyuşmadı. Daha ilk maçı oynadık, 7 maç daha var. İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Sadece bugün şanssız bir gün geçirdik." şeklinde konuştu.

