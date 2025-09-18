Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'ı çıldırtan karar: Barış Alper Yılmaz'ın golü geçerli sayılmadı

Galatasaray'ı çıldırtan karar: Barış Alper Yılmaz'ın golü geçerli sayılmadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın, mücadelenin ilk devresinde Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol geçersiz sayıldı.

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olurken bir golü faul gerekçesiyle iptal edildi.

TORREIRA BASKI YAPIP TOPU KAPTI

Deutsche Bank Park'ta oynanan müsabakanın 42. dakikasında Lucas Torreira, kaptığı topu ceza sahası içindeki Barış Alper Yılmaz'la buluşturdu. 

BARIŞ ALPER KAFAYLA AĞLARA GÖNDERDİ

Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.

Galatasaray'ı çıldırtan karar: Barış Alper Yılmaz'ın golü geçerli sayılmadı - 1. Resim

İTALYAN HAKEM "FAUL" DEDİ

Hakem Marco Guida, gol öncesinde Sane-Chaibi-Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve golü geçerli sayılmadı.

GALATASARAYLI OYUNCULAR İTİRAZ ETTİ

İtalyan hakemin bu kararının ardından sarı kırmızılı futbolcular itiraz etse de karar değişmedi. 

Sosyal medyada hakem Marco Guida'nın kararına tepki gösteren sarı kırmızılı taraftarlar, pozisyonun faul olmadığı yönünde görüş bildirdi.

