Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'a Alman zulmü!
Temsilcimiz G.Saray, dev arenada ilk maçına Almanya’da çıkıyor. Son transferlerle kadrosunu 296 milyon avroluk değere çıkaran Cimbom, 324 milyon avroluk E. Frankfurt önünde zafer peşinde. Sarı kırmızılı takımın teknik patronu, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi. Öte yandan Galatasaray’ı konuk edecek olan Eintracht Frankfurt Kulübü, sarı kırmızılıların 20 kişilik delegasyon talebini kabul etmedi.
Ve kulüpler bazında Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde perde temsilcimiz Galatasaray için bu gece açılıyor.
GALATASARAY'DA HEDEF GALİBİYET
Rakip geçen sezon Bundesliga’yı üçüncü sırada bitiren bu sezon ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ile beşinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt. Temsilcimizin takım değeri 296 milyon avro. Alman ekibinin ise 324 milyon avro. 36 takımla düzenlenen yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ilk Türk takımı olan Aslan bu özel ve dev lige galibiyetle başlamak istiyor geçen sezonu unutturmak amacında.
YABANCI DEĞİLLER
Ligde 5'te 5 yapan ve 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar maç deplasmanda olsa da gurbetçi desteğini arkasına alarak mücadeleye çıkacak. Ve temsilcimizde Bundesliga’yı çok iyi bilen Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Roland Sallai gibi isimler var. Hugo Ekitike’yi 95 milyon avroya Liverpool’a satan Frankfurt ise 21’er milyon avroya Alman santrfor Burkardt ile Japon kanat Ritsu Doan’ı aldı. Frankfurt’ta A Millî Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun da bulunuyor. Ki Uzun’un 3 maçta 3 golü var. Ve tabii ki eski Aslan Batshuayi de Alman ekibinde.
ALMAN ZULMÜ!
Galatasaray’ın bugün karşılaşacağı Eintracht Frankfurt Kulübü, sarı kırmızılıların 20 kişilik delegasyon talebini kabul etmedi. Bench arkasından Alman ekibi 10 kişilik yer vereceğini belirtip geri adım atmadı. Bu nedenle takımın analiz ekibi, fizyoterapistler, 2. doktor ve iletişim ekibi 90 dakikayı soyunma odasında izleyecek. Ayrıca basın mensuplarına da zorluk çıkarıldı.
E. Frankfurt'un muhtemel 11'i:
Zetterer
Brown
Collins
Koch
Theate
Hojlund
Chaibi
Doan
Can Uzun
Bahoya
Burkardt
Galatasaray'ın muhtemel 11'i
Uğurcan
Sallai ( Singo)
Davinson
Abdülkerim
Jakobs ( Eren)
Lemina
Torreira
İlkay
Sane
Yunus
Barış Alper