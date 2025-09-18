Şampiyonlar Ligi'ndeki Frankfurt maçı öncesi Galatasaray'a Alman zulmü!

Ve kulüpler bazında Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde perde temsilcimiz Galatasaray için bu gece açılıyor.

GALATASARAY'DA HEDEF GALİBİYET

Rakip geçen sezon Bundesliga’yı üçüncü sırada bitiren bu sezon ise 3 maçta 2 galibiyet, 1 yenilgi ile beşinci sırada bulunan Eintracht Frankfurt. Temsilcimizin takım değeri 296 milyon avro. Alman ekibinin ise 324 milyon avro. 36 takımla düzenlenen yeni formatıyla Şampiyonlar Ligi’nde yer alan ilk Türk takımı olan Aslan bu özel ve dev lige galibiyetle başlamak istiyor geçen sezonu unutturmak amacında.

YABANCI DEĞİLLER

Ligde 5'te 5 yapan ve 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen sarı kırmızılılar maç deplasmanda olsa da gurbetçi desteğini arkasına alarak mücadeleye çıkacak. Ve temsilcimizde Bundesliga’yı çok iyi bilen Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan ve Roland Sallai gibi isimler var. Hugo Ekitike’yi 95 milyon avroya Liverpool’a satan Frankfurt ise 21’er milyon avroya Alman santrfor Burkardt ile Japon kanat Ritsu Doan’ı aldı. Frankfurt’ta A Millî Takım'ın genç oyuncularından Can Uzun da bulunuyor. Ki Uzun’un 3 maçta 3 golü var. Ve tabii ki eski Aslan Batshuayi de Alman ekibinde.

ALMAN ZULMÜ!

Galatasaray’ın bugün karşılaşacağı Eintracht Frankfurt Kulübü, sarı kırmızılıların 20 kişilik delegasyon talebini kabul etmedi. Bench arkasından Alman ekibi 10 kişilik yer vereceğini belirtip geri adım atmadı. Bu nedenle takımın analiz ekibi, fizyoterapistler, 2. doktor ve iletişim ekibi 90 dakikayı soyunma odasında izleyecek. Ayrıca basın mensuplarına da zorluk çıkarıldı.

E. Frankfurt'un muhtemel 11'i:

Zetterer

Brown

Collins

Koch

Theate

Hojlund

Chaibi

Doan

Can Uzun

Bahoya

Burkardt

Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Uğurcan

Sallai ( Singo)

Davinson

Abdülkerim

Jakobs ( Eren)

Lemina

Torreira

İlkay

Sane

Yunus

Barış Alper