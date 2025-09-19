Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Almanya'da sona erdi! Yenilgiyi unutmuşlardı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray’ın tüm kulvarlarda süren 16 maçlık galibiyet serisi, Eintracht Frankfurt karşısında alınan mağlubiyetle sona erdi.

Sarı kırmızılılar, son mağlubiyetini 29 Mart’ta Beşiktaş deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANMIŞTI

Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.