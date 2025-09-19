Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Almanya'da sona erdi! Yenilgiyi unutmuşlardı...

Galatasaray'ın 16 maçlık serisi Almanya'da sona erdi! Yenilgiyi unutmuşlardı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın 16 maçlık serisi Almanya&#039;da sona erdi! Yenilgiyi unutmuşlardı...
UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Eintracht Frankfurt, Galibiyet Serisi, Yenilgi, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray'ın tüm kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi son buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, sahadan farklı yenilgiyle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray’ın tüm kulvarlarda süren 16 maçlık galibiyet serisi, Eintracht Frankfurt karşısında alınan mağlubiyetle sona erdi.

Sarı kırmızılılar, son mağlubiyetini 29 Mart’ta Beşiktaş deplasmanında 2-1’lik skorla yaşamıştı.

GALATASARAY SON 16 MAÇINI KAZANMIŞTI

Son yenilgisini geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 16 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından ligde Samsunspor, Bodrum FK, Trabzonspor, Göztepe ile Başakşehir'i 2-0, Kayserispor'u 3-0, Sivasspor'u 4-1, Eyüpspor'u da 5-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe'yi 2-1, Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise ligin ilk dört haftasında Gaziantep FK ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0, Kayserispor'u 4-0 ve Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorla mağlup etti. "Cimbom" son olarak Eyüpspor'u 2-0 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 47 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 5 gol gördü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Bakan Fidan: "ABD'nin İsrail politikaları üzerinde sanıldığı kadar da bir etkisi yok"Orkun Kökçü'ye 1 maç ceza
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: Affetmiyorlar - Sporİlkay Gündoğan'dan farklı yenilgi yorumu: AffetmiyorlarOrkun Kökçü'ye 1 maç ceza - SporOrkun Kökçü'ye 1 maç cezaVitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attı - SporVitor Pereira, 3 yıllık mukaveleye imza attıFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat özür diledi - SporFenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat özür dilediGalatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildi - SporGalatasaray U19, Eintracht Frankfurt'a farklı yenildiGalatasaray'ı çıldırtan karar: Barış Alper Yılmaz'ın golü geçerli sayılmadı - SporDev maçta Galatasaray'ı çıldırtan karar
Sonraki Haber Yükleniyor...