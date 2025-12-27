İBB Meclisinde AK Parti’nin “hayır” oylarına rağmen CHP’li üyelerin, Cihangir’deki 65 dönümlük mezar yerini imara açıp 10 milyar liralık kazanç sağladığını söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Mimarlar ile Şehir Planlamacıları Odalarını göreve çağırdı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, katıldığı bir televizyon kanalında, İBB Meclisinin AK Parti’nin ret oylarına rağmen Avcılar’da bir şahsa ait 65 dönümlük mezarlık alanını imara açarak 10 milyar TL’lik bir değer artışı sağladığını söyledi.

AK Parti İl Başkanı Özdemir, Mimarlar Odası ve Şehir Planlamacıları Odasından ses çıkmamasına tepki göstererek, Avcılar halkını protestoya çağırdı.

10 MİLYAR LİRALIK RANT

Odaları göreve davet eden Özdemir “Cihangir Mahallesi’ndeki bu yer 30 yıldır mezarlık alanı. Zaten İBB’nin de mezarlık ihtiyacı var. Burayı maalesef yakın zamanda imara açma girişiminde bulunuyorlar. İBB Meclisinde de çoğunluk oldukları için AK Parti’nin oylarına rağmen burası imara açılıyor. 65 dönümün bugünkü şartlardaki imar karşılığı yaklaşık 10 milyar TL. 10 milyarlık bir değeri bir şahsa ürettiriyorsunuz. Burası şahıs arsası. Normal şartlarda şahıs, İBB’ye ‘Benim yerimi imara açın’ diyemez, açılması mümkün değil zaten” dedi.

ARTIŞ VERGİSİNİ DE KAÇIRDILAR

Özdemir sözlerine şöyle devam etti: Ama ola ki siz imara açtınız, bunun için çok büyük bir vergi çıkar. İmar değer artış vergisi. Yasalarda söz konusu. Bunu da ödetmemek için İBB eliyle yapıyorlar. Siz eğer belediye olarak bunu kendi talebinizle yaparsanız o zaman arsa sahibi, değer artış vergisini ödemiyor. Böyle olunca devletin alacağı bir vergiyi de ödetmiyorlar. 10 milyar TL’lik bir değeri, vatandaşın cebine sokuyorsunuz. Ne karşılığında sağlıyorsunuz bunu? Bunun arka planının net şekilde araştırılması gerekir. Bu çok büyük bir rant. Buradaki imar faaliyetlerinden ötürü de bir kişinin zenginleşmesi söz konusu. Avcılarlı vatandaşlarımızı protestoya davet ediyorum. Mimarlar Odasını göreve davet ediyorum. Ey Mimarlar Odası neredesin? Ey Şehir Planlamacıları Odası neredesin? Her meselede görüş bildirirsin, İstanbul’un göbeğinde 65 dönümlük alan imara açılıyor, siz neredesiniz? Demek ki siz siyasi parti ayrımı yapıyorsunuz.

