Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ülkemize milletimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Her birinize kalpten teşekkür ediyorum. Aziz milletimizin üç aylarını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'a sonsuz hamd ediyor. Rabbimden 11 ayın sultanı Ramazan'a da ulaştırmayı niyaz ediyorum.

DÜŞEN UÇAKLA İLGİLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Dün Ankara'dan Trablus'a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya heyetine ve uçak mürettebatına Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına, Libya Silahlı Kuvvetlerine, hükümetine başsağlığı diliyor, ülkem ve milletim adına taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen elim hadiseyle ilgili gerekli tahkikat başlatılmıştır.

"MİLLETE TAVIR ALAN BİZE TAVIR ALMIŞTIR"

Kibir, gurur, çarşıda-pazarda kasılarak yürüme gibi karakter zaafiyetleri bu çatı altında Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapan kimseye yakışmaz. Siyaset sahnesinde arz-ı endam edenlerin meşgul olduğu bu dönemi biz dolu dolu geçireceğiz. Biz, milletin derdiyle dertleneceğiz. Milletle arasına mesafe koyan bizimle arasına mesafe koymuş demektir. Millete tavır alan bize tavır almıştır. Hem eski Türkiye’yi hatırlatmak hem de hizmet ve eser siyasetimizi millete anlatmak bizim vazifemizdir.

"BİZ TÜM TÜRKİYE’NİN PARTİSİYİZ"

Bizim derdimiz muhalefet gibi sadece kendi seçmenimize ulaşmak, yankı odalarında birbirimize konuşmak değildir. Bizim derdimiz Türkiye’nin tamamına seslenmek, Türkiye’nin tamamını kucaklamak ve 86 milyonun tamamına hitap etmektir. Çünkü biz tüm Türkiye’nin partisiyiz, 86 milyonun iktidarıyız.

"TÜRKİYE OLARAK SİNMEYECEĞİZ"

11 Ekim'den beri Gazze'de ateşkes tesis edilmiş olsa dahi İsrail'in enkaza çevirdiği yerleşim yerlerinde sıkıntılar halen devam ediyor. İsrail Gazze'de insani meselelerde bile sözünü tutmuyor. Türkiye olarak sinmeyeceğiz, susmayacağız. Gazze'yi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız."

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası