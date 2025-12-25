Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda “Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı’nda konuştu. Cumhurbaşkanı, muhalefete "Muhalefet, milletvekili, medyası ve besledikleri trol ordusuyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışanlara da hadlerini bildiririz” diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı’nda önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa Türklerine karşı yapılan eleştirilere tepki gösteren Cumhurbaşkanı, muhalefete de seslendi.

"UTANMIYORLAR"

"Muhalefet, milletvekili, medyası ve besledikleri trol ordusuyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor” diyen Cumhurbaşkanı “Ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Türkiye ile ilgili güzel cümleye duymaya tahammülleri yok” dedi.

"KİMSEYE EZDİRMEYİZ"

Avrupalı Türklere destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sizler bu vatanın öz evlatlarısınız. Kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde böyle bir sofrada sizlerle olmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Sizlerin şahsında Avrupa’dan Asya’ya, yurt dışında yaşayan 7 milyondan fazla vatandaşımıza selamlarımı iletiyorum.

Müslümanlar olarak Filistin’de, Sudan’da kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. Gazze zor şartlarda hayata tutunuyor. Sınırımızın hemen öte tarafından 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı ülkelerini yeniden ayağa kaldırmak için çaba gösteriyor. Her zamankinden daha fazla dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz. Tüm kardeşlerimiz için 3 ayların, Regaip gecesinin huzura varmasını diliyorum.

Türkiye olarak başarılarıyla göğsümüzü kabartan siz kardeşlerimizle hepimiz gurur duyuyoruz. Elde ettiğiniz tüm başarılarla 86 milyon olarak iftihar ediyoruz. 65 yıl öncesine kıyasla bugün sahip oldukları onlarla işletmelerle katkı yapan, ülkemizin ekonomisine güçlü katkı sunan Türk diasporasını görüyoruz.

2024’te elde ettiğimiz 60.5 milyar dolarlık turizm gelirimizin 3 milyon doları yurt dışındaki vatandaşlarımız ile oldu. Türkiye’ye önemli hizmetler sunan 7 milyonu aşkın büyük bir insan gücünden bahsediyoruz.

Muhalefet, milletvekili, medyası ve besledikleri trol ordusuyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor. Ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Türkiye ile ilgili güzel cümleye duymaya tahammülleri yok. Gurbetçilerimize bunları yaparken yabancılara 5 dakika dilenmekteler, nefislerini ayaklar altına sıkıntı görmüyorlar. Batılılara karşı ezikler, kendi insanına gelince düşmanlar.

Kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz. Avrupalı Türkler olarak sizler bu vatanın öz evlatlarısınız. Sizler bu ülkenin dünyaya açılan kapılarısınız. Geçmişteki iktidarlar sizi yok saymış olabilir, size döviz penceresinden bakmış olabilir. Hürmet ve hizmetin en iyisine layıksınız.

