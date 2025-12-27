Erdoğan, ASELSAN'ın 50. yılı için yazı kaleme aldı: Artık daha büyük hedeflerimiz var!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yerli ve millî savunma sanayii, ‘masada olmakla menüde olmak’ arasındaki farkı belirler. Türkiye Yüzyılı’nda savunma sanayiinde de çok farklı bir seviyeye ulaşacağız" dedi.
EMRAH ÖZCAN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Araştırmalar Vakfı (TAV) tarafından ASELSAN’ın 50’nci yılı için hazırlanan ve ASELSAN’ın kuruluş hikâyesinin anlatıldığı “1975’ten 2025’e: 50 Gurur Yılı” adlı kitap için bir yazı kaleme aldı.
Erdoğan savunma sanayiinin, bir ülkenin bağımsızlık iddiasının en stratejik alanı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
KIVILCIM MEŞALEYE DÖNÜŞTÜ
Türkiye, uzun yıllar boyunca bu alanda dışa bağımlılığın bedelini ödemiştir. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrasında uygulanan ambargolar, bize şu açık gerçeği hatırlatmıştır, yerli ve millî savunma sanayii, ‘masada olmakla menüde olmak’ arasındaki farkı belirler. Milletimizin göz bebeği ASELSAN, bu farkı gören ve milletimizin iradesini teknolojiye dönüştüren bir öncü olarak doğmuştur. 1975’te milletimizin vicdanında çakan bu kıvılcım, bugün hamdolsun dev bir meşaleye dönüştü. Türkiye’nin savunma sanayiinin kalbi durumunda olan ASELSAN, sadece bir şirket değil, Aynı zamanda milletin hafızasında derin izler taşıyan, zorlu olduğu kadar destansı bir yolculuğun sembolüdür.
BEKLENTİLERİMİZ YÜKSEK
Biz 2002’den itibaren savunma sanayiini millî bir mesele olarak ele aldık. ‘Kendi savunma sanayiini geliştiremeyen bir ülke, gerçek anlamda bağımsızlıktan söz edemez’ diyerek çıktığımız bu yolda, Türkiye’yi savunmada yerlilik oranını hızla artıran, kendi platformlarını geliştiren, teknolojide söz sahibi bir ülke hâline getirdik. ASELSAN, bu yürüyüşün en güçlü taşıyıcılarından biri oldu. Hava savunmadan radarlara, elektro-optikten haberleşmeye, güdüm teknolojilerinden elektronik harbe kadar birçok kritik teknolojide ASELSAN mühendislerinin imzası var. Bugün artık daha büyük hedeflerimiz var. Türkiye Yüzyılı’nda savunma sanayiinde de çok farklı bir seviyeye ulaşacağız. ASELSAN’dan beklentimiz büyük. Özellikle ÇELİK KUBBE gibi stratejik projeler, Türkiye’nin savunmada tam bağımsızlık hedefi nin en somut ifadesidir. ASELSAN’ın önümüzdeki 50 yılda da milletimize gurur ve güven vermeye devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.