CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın sosyal medyadaki açıklamaları partide tartışmaya neden oldu. Yönetim Dikbayır’ı uyarırken, milletvekillerinden paylaşımlarda daha dikkatli olmaları istendi.

BERAT TEMİZ / ANKARA - CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyuna yansıyan “Türkiye’de Kürt halkı diye ayrı bir siyasal özne yoktur. Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlarımız vardır” sözleri, partide yeni bir krize neden oldu.

Daha 2 ay önce partiye katılan Dikbayır’a yönelik parti içerisinde sert tepkiler gelirken, CHP yönetiminin, Dikbayır’ı söylemlerine dikkat etmesi konusunda uyardığı öğrenildi.

VEKİLLERE ÖZEL İSTEK

Sosyal medya üzerinden yapılacak paylaşımların ve açıklamaların diline dikkat edilmesi gerektiğini belirten CHP yönetimi, milletvekillerden basına yansıyacak şekilde tartışma içerisine girmemelerini istedi.

Öte yandan, birçok parti kurmayının, Özgür Özel’in Genel Başkan olduktan sonra partiye “sağ ve milliyetçi” kökenli Cemal Enginyurt, Salih Uzun, Evrim Rızvanoğlu, Seda Kaya Ösen ve Adnan Beker gibi isimleri almasından rahatsız olduğu öğrenildi. Enginyurt ve Beker’in aracılığıyla CHP’ye geçen Dikbayır’ın da partiye katılımının hata olduğunu vurgulayan kurmayların “Devşirmelerle yol yürünmez” değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

Parti içerisinde Dikbayır’a yönelik artan tepkilerin ardından önceki gün gerçekleştirilen MYK toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Zeynel Emre “Eğer bir düşünce tartışılacaksa genel başkanın, sözcünün ve genel başkan yardımcılarının düşünceleri baz alınmalı” dedi.

