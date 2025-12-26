CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çelişkili açıklamalarına dün bir yenisini ekledi.

Özgür Özel, geçen hafta Brüksel’e gittiğinden bahsetti ve burada Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ile görüşememesinden dert yandı.

Costa’nın kendisine randevu vermediğini itiraf eden Özel “Kişisel olarak Costa’ya hayranlık duyuyorum ancak sadece açılış konuşması yapıp ayrılması ve bizim 5 dakika bile kendisiyle görüşme imkânı bulamamamız kabul edilebilir değil” dedi.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’yi küçük düşürmekle eleştirdiği” Özel’e “Senin ezikliğinden ben hicap duyuyorum” eleştirisini yöneltti.

Erdoğan’ın sözlerine CHP lideri cevap verdi fakat söyledikleriyle kendisini yalanladı. Özgür Özel, “Antonio Costa bana 5 dakika bile randevu vermedi” açıklamasını unutup, “Bak Erdoğan, benim Avrupa’da randevu isteyip de alamadığım bir kişi yok. İspat edersen, yarın istifa ederim” şeklinde garip bir savunma yaptı.

