Galatasaray'ın rakibi Monaco, Belçika'da paramparça oldu: Maçta gol yağmuru

Galatasaray'ın rakibi Monaco, Belçika'da paramparça oldu: Maçta gol yağmuru

- Güncelleme:
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden olan Fransız temsilcisi Monaco, konuk olduğu Club Brugge'e 4-1 mağlup olarak ağır bir yenilgi aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki maçta Belçika ekibi Club Brugge, Monaco'yu 4-1'lık net bir skorla mağlup etti.

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanan mücadelede Club Brugge'ün galibiyet gollerini 32. dakikada Nicolò Tresoldi, 39. dakikada Raphael Onyedika Nwadike, 42. dakikada Hans Vanaken ve 75. dakikada Mamadou Diakhon kaydetti.

Fransız temsilcisinin tek golü ise 90+2. dakikada Anssumane Fati'den geldi.

MONACO, CITY'I AĞIRLAYACAK

Monaco, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City'yi konuk edecek. 

Gecenin bir diğer maçında Kopenhag ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.

MONACO-GALATASARAY MAÇI 9 ARALIK'TA

Devler Ligi'ndeki Galatasaray ile Monaco arasındaki maç ise 9 Aralık'ta Fransa'da oynanacak. 

