Liverpool gol düellosunda Atletico Madrid'i son nefeste devirdi

İngiliz devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Atletico Madrid'i uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Anfield'daki mücadelede ilk dakikada skoru 2-0'a getiren Liverpool, Atletico'nun gollerine engel olamazken uzatma anlarında bulduğu korner golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.
GALİBİYET GOLÜ DICK'TAN
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Mohamed Salah ve 90+2. dakikada Virgil van Dijk kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 45+3 ve 81. dakikalarda Marcos Llorente'den geldi.
İngiliz ekibi bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı.
