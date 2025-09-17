Liverpool gol düellosunda Atletico Madrid'i son nefeste devirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Liverpool, karşılıklı gollerin atıldığı mücadelede Atletico Madrid'in uzatmalarda bulduğu golle devirdi.

Anfield'daki mücadelede ilk dakikada skoru 2-0'a getiren Liverpool, Atletico'nun gollerine engel olamazken uzatma anlarında bulduğu korner golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

GALİBİYET GOLÜ DICK'TAN

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Andrew Robertson, 6. dakikada Mohamed Salah ve 90+2. dakikada Virgil van Dijk kaydetti. Atletico Madrid'in golleri ise 45+3 ve 81. dakikalarda Marcos Llorente'den geldi.

İngiliz ekibi bu sonuçla yeni sezona 3 puanla başladı.