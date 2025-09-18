Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasının ilk haftasında Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun iki asistle yıldızlaştığı maçta Ajax’ı 2-0 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta mücadelesine 6 maçla devam edildi.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen organizasyonun ilk haftasının ikinci gününde 6 müsabaka yapıldı.

ÇALHANOĞLU'NDAN İKİ ASİST BİRDEN

Ajax'ın Johan Cruijff Stadı'nda oynanan karşılaşmada, 42. dakikada milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı kornerde iyi yükselen Marcus Thuram, İtalya temsilcisi İnter'i öne geçirdi.

Maçın 47. dakikasında bir köşe vuruşu daha kazanan İtalyan ekibinde topun başına tekrar Hakan geçti. Hakan'ın ortasında yine yükselen isim Thuram oldu ve skoru 2-0'a getirdi.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı - 1. Resim

LIVERPOOL UZATMADA KAZANDI

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i ağırladı.

Maça hızlı başlayan İngiliz ekibi, 4. dakikada Andy Robertson ve 6. dakikada Mohamed Salah ile 2-0 öne geçti.

İspanya temsilcisi, 45+3 ve 81. dakikada Marcos Llorente'nin golleriyle maçta beraberliği yakaladı.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında sahneye çıkan Virgil van Dijk, attığı kafa golüyle maçın skorunu belirledi.

Hakan Çalhanoğlu şov yaptı, Inter 3 puanla başladı - 2. Resim

LİGDE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

​​​​​​​Olympiacos (Yunanistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Slavia Praha (Çekya)-Bodo/Glimt (Norveç): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa)-Atalanta (İtalya): 4-0

Bayern Münih (Almanya)-Chelsea (İngiltere): 3-1

Liverpool (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 3-2

Ajax (Hollanda)-İnter (İtalya): 0-2

Kaynak: Türkiye Gazetesi

