11. Yargı Paketi’nin yürürlüğe girmesinin ardından gözler yeni düzenlemelere çevrildi. 12. Yargı Paketi’nin takvimi ve kapsamına ilişkin açıklamalar yakından takip edilirken, genel af beklentisi de yeniden gündeme geldi.

Yargı alanında yapılan düzenlemeler, 11. Yargı Paketi’nin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda 12. Yargı Paketi’nin ne zaman Meclis gündemine geleceği ve pakette genel af olup olmayacağı soruları öne çıktı.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

11. Yargı Paketi’nin yasalaşmasının ardından 12. Yargı Paketi'ne ilişkin açıklamalar takip ediliyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç daha önce yaptığı açıklamada, "12. Yargı Paketi'yle de hukuk yargılamalarının makul sürede tamamlanması, mülkiyet hakkının daha etkin korunması, avukatların bilgi ve belge temin etmelerinin kolaylaştırılması ve noter yardımcılığı kurumunun ihdas edilmesi gibi konularda düzenlemeler yapılmasını amaçlıyoruz." dedi. Bu açıklamalar ışığında 12. Yargı Paketi’nin kısa vadede değil, hazırlık sürecinin tamamlanmasının ardından Meclis gündemine alınacağı düşünülüyor.

12. Yargı paketi ne zaman çıkacak, gene af olacak mı?

12. YARGI PAKETİ'NDE GENEL AF OLACAK MI?

12. Yargı Paketi’ne ilişkin en çok merak edilen başlıkların başında af düzenlemesi geliyor. Ancak mevcut durumda pakette genel af ya da kapsamlı bir infaz indirimi yer alacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası