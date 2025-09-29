Liverpool'da Arne Slot açıkladı: İdmanı bitiremedi, Galatasaray maçında yok

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Palace'a mağlup oldukları maç hakkında konuşan Hollandalı teknik adam, "Kupalar kazanmak ve Liverpool formasını giymek istiyorsanız, her maç elinizden geleni yapmalısınız. Palace karşısında çok fırsat verdik ama çok fırsat da bulduk. Daha iyi yapacak şeylerimiz var. Onları da oyuncularla paylaşıyorum." dedi.

"KENDİNİ DENEDİ AMA İDMANI BİTİREMEDİ"

Sonradan Avrupa kadrosuna dahil edilen Federico Chiesa'nın idmanı tamamlayamadığını söyleyen Slot, "Federico Chiesa, Galatasaray maçı öncesi kendini denedi ama idmanı bitiremedi. Bu yüzden maç kadrosuna almadık. İki tane 9 numara aldık, bunu nasıl doğru söylesem? Jota ile yaşadığımız büyük bir trajedi nedeniyle iki oyuncu almak zorunda kaldık. Darwin Nunez'in yerine başka bir oyuncu almamız gerektiğini hep düşünmüştük ama iki oyuncu almak zorunda kaldık. Her zaman çok iyi oyuncular aradık ama en başından beri bu ikisini (Isak ve Ekitike) istediğimizi biliyorduk." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY'A KARŞI KUPA KAZANDI"

"Galatasaray, Frankfurt'tan önce Beşiktaş'tan 5 gol yedi ve kupa kaybetti. Giovanni van Bronckhorst'tan bu maç için özel fikir aldınız mı?" sorusuna cevap veren Slot, "Giovanni van Bronckhorst, Türk futbolunu bilen birisi. Galatasaray oyuncuları benden daha iyi tanıyor. Ondan her maçla ilgili fikir alıyorum. Bu maç için de görüşlerinden faydalandım. Beşiktaş ile kupa kazanmışlardı. Onun için de güzel bir anı." ifadelerini kullandı.

"BİR DAHA 5 GOL YİYECEKLERİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Galatasaray'ın Frankfurt maçında şanssız olduğunu kaydeden Slot, "Galatasaray'ın Frankfut maçını izledim, aslında çok şanssızdılar. Kaçırdıkları pozisyonlar oldu. O maç bir daha oynansa 5 gol yiyeceklerini düşünmüyorum. Türkiye'de 2 gol yediler ve 7 maçı kazandılar. İyi bir teknik adamları ve oyuncuları var. Galatasaray kazanmayı, kupalar kazanmayı bilen bir takım. Galatasaray, Palace'a göre farklı bir takım. Yenmesi de zor bir takım. Ligde 7'de 7 yaptılar. Mental olarak da güçlü olduklarını düşünüyorum. Galatasaray rakip olarak bizim için zor bir takım. Ama Palace ve Galatasaray çok farklı takımlar ve onları karşılaştıramam." şeklinde konuştu

"İlkay Gündoğan'ın gelmesinin ardından duran topları iyi kullanan Gabriel Sara yedek kalmaya başladı. Sara'nın yedek olması sizin için avantaj mı?" sorusuna da cevap veren Arne Slot, "Futbol gittikçe duran top oyununa döndü. Premier Lig'de duran toplara daha çok odaklanıldı. Çünkü kalecilere duran toplara müdahaleye İngiltere'de daha çok izin veriliyor. Galatasaray'ın duran top başarısını biliyoruz. Biz de geçen sene duran topta iyiydik. Benim futbolculuk dönemimde duran top organizasyonu olmazdı ama şu an farklı. Bu da ne kadar önemli konu olduğunu gösteriyor." dedi.