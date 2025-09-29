Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Galatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf

Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray - Liverpool karşılaşması öncesi dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların, İngiliz devlerine karşı 3-2 kazandığı maçlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

Premier Lig devi Liverpool, 27 Eylül'de Crystal Palace'a deplasmanda 2-1 yenildi. Galatasaray'ın, önceki sezonlarda Crystal Palace'ın mağlup ettiği takımlara karşı aynı skorla galip gelmesi dikkat çekti.

Galatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf - 1. Resim

MANCHESTER UNITED ZAFERİ

30 Eylül 2023 tarihinde Crystal Palace'a 1-0 kaybeden Manchester United, Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 3 Ekim 2023'te Galatasaray'a Old Trafford'da 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf - 2. Resim

TOTTENHAM'A AYNI TARİFE

27 Ekim 2024'te Crystal Palace'a 1-0 yenilen Tottenham, UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde 7 Kasım 2024'te Galatasaray'a İstanbul'da 3-2 kaybetti.

Galatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf - 3. Resim

LIVERPOLL MAÇI DA 3-2 BİTER Mİ?

RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı Liverpool karşılaşması öncesi ortaya çıkan istatistik, sosyal medyada "Galatasaray rakibini 3-2 mağlup eder mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Galatasaray'da heyecanlandıran istatistik: Liverpool maçı öncesi ilginç tesadüf - 4. Resim

 

