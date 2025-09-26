Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvuru

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvuru

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Liverpool&#039;dan Galatasaray maçı öncesi UEFA&#039;ya başvuru
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi kadrosuna zorunlu değişikliğe gitti.

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti.

CHİESA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Southampton maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Giovanni Leoni'nin yerine Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvuru - 1. Resim

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

UEFA, Avrupa kupalarında oyuncu değişikliğe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda kural değişikliğine gitmişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onaylamıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trump'tan Gazze açıklaması: "Anlaşma çok yakın"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 2025 yılı Türk basketbolunun zirvesi - SporTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: 2025 yılı Türk basketbolunun zirvesiBeşiktaş'ta 4 imza birden - SporBeşiktaş'ta 4 imza birdenFenerbahçe'de Sadettin Saran kararını verdi: Antalyaspor maçı sonrası yollar ayrılıyor - SporSadettin Saran kararını verdi: Ayrılık kapıdaMourinho'nun tazminatı açıklandı: Sözleşmede "nadir" görülen madde ortaya çıktı - SporSözleşmede "nadir" görülen madde ortaya çıktıLiverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza - SporTuru getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza"Takım arkadaşına tokat" olayının cezaları belli oldu! Caner Erkin'den'den ilk açıklama geldi - Sporİşte "takım arkadaşına tokat" olayının cezaları
Sonraki Haber Yükleniyor...