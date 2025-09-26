Liverpool'dan Galatasaray maçı öncesi UEFA'ya başvuru

İngiltere Premier Lig devi Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacakları maç öncesinde kadrosunda zorunlu değişikliğe gitti.

CHİESA KADROYA DAHİL EDİLDİ

Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda oynanan Southampton maçında sakatlanan ve çapraz bağları kopan Giovanni Leoni'nin yerine Federico Chiesa'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.

UEFA KURAL DEĞİŞTİRMİŞTİ

UEFA, Avrupa kupalarında oyuncu değişikliğe ile ilgili geçtiğimiz haftalarda kural değişikliğine gitmişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onaylamıştı.