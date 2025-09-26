Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Liverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza

Liverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Galatasaray, 30 Eylül Salı akşamı Liverpool'u konuk edecek. Premier Lig devinin Fransız forveti Hugo Ekitike, karşılaşma öncesi ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı.

İngiltere Lig Kupası 3'üncü Tur mücadelesinde Liverpool, Anfield'da ağırladığı Southampton'ı 2-1 yenmişti. Ev sahibi ekipte ikinci yarıda oyuna girip turu getiren golü atan Hugo Ekitike, karşılaşmanın üzerinden 3 gün geçmesine rağmen gündemden düşmüyor.

"YAPTIĞI HAREKET APTALCAYDI"

Hakeme itirazdan dolayı sarı kart gören 23 yaşındaki futbolcu, skoru 2-1'i getiren golü atmasının ardından formasını çıkarması sebebiyle ikinci sarı kartla cezalandırılıp, oyundan ihraç edilmişti. Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, "İkinci sarı olduğu için değil; sarı kartı olmasa bile bu yaptığı hareket aptalcaydı. Duygularını kontrol etmelisin" sözleriyle futbolcusunu hedef almıştı.

Liverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza - 1. Resim

"2 HAFTALIK MAAŞI KESİLECEK"

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 30 Eylül akşamı Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, Ekitike'ye ağır bir ceza verecek. Premier Lig kulübünün, Fransız futbolcunun 2 haftalık maaşını keseceği belirtildi.

Liverpool'a turu getiren golü atmıştı! Galatasaray maçı öncesi ağır ceza - 2. Resim

500 BİN STERLİN CEZA!

Ekitike'nin, Liverpool'a transfer olduktan sonra haftalık 250 bin sterlin kazandığı konuşuluyor. Bu durumda kırmızı kart, genç golcü için yarım milyon sterlin zarar anlamına gelecek.

 

