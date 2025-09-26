Dursun Özbek'ten Liverpool açıklaması: Kazanmak için sahaya çıkacağız

Sarı-kırmızılı kulüp, kadın ve erkek voleybol, kadın ve erkek basketbol, kadın futbol ile tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezonda kullanacağı ürünlerin tanıtımı, Galatasaray Adası'nda gerçekleştirildi. Organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı. Özbek, Süper Lig'deki Corendon Alanyaspor ve Şampiyonlar Ligi'nde 30 Eylül'de oynanacak Liverpool maçları hakkında açıklama yaptı.

"LIVERPOOL MAÇINI KAZANMAK ZRZUSUNDAYIZ"

Erkek futbol takımının Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaptığını dile getiren Özbek, "Her 2 maçta da Galatasaray kazanmak için sahaya çıkacak. Süper Lig'de zaten başarılı bir çizgimiz var. Bunu sürdürmek istiyoruz. Şu anda 6'da 6 yaptık. 7'de 7 yaparak şampiyonluk yolunda bütün gücümüzü göstermek istiyoruz. Liverpool maçı da bizim için çok önemli. Sahamızda oynayacağımız o maçı da kazanmak arzusundayız. Gerek teknik ekip gerek futbolcularımız bunun bilincinde. İnşallah salı akşamı camiamıza güzel bir galibiyet hediye ederiz" ifadelerini kullandı.

FORMA SPONSORLUĞU İÇİN YENİ ANLAŞMA

Futbol A takım forma tedarikçisi firmayla yaptıkları anlaşmanın bedelini artırdıklarını vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Başarıyla beraber sponsorlarımızın desteği de artıyor. Puma firmasıyla görüşmelerimiz var. Geçmişte imzaladığımız anlaşmanın daha da üzerine çıkıp süresini de uzatmak suretiyle Galatasaray'a verecekleri desteğin daha da büyümesini sağlıyoruz. Anlaşmayı henüz imzalamadık ama önümüzdeki birkaç gün içinde imzalayacağız" dedi.